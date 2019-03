Stadsgesprekken in Den Haag over sport en bewegen

Hoe kunnen alle inwoners van Den Haag worden aangezet om te gaan bewegen en sporten? En welke hulp hebben sportclubs hiervoor nodig? Via stadsgesprekken op 21 en 27 maart hoopt de gemeente daarover input te krijgen.

Sportcampus Zuiderpark Veel hagenaars hebben goede ideeën over verbetering van sporten en bewegen. Daarover kunnen zij meepraten in stadsgesprekken op 21 en 27 maart in

Iedereen welkom bij stadsgesprekken

Alle Hagenaars moeten kunnen sporten en bewegen. Zij weten zelf vaak heel goed wat voor hen het beste werkt, dus zijn zij uitgenodigd om hierover mee te praten. En om mee te doen aan de stadsgesprekken hoeft een inwoner niet zelf te sporten of actief te zijn bij een sportclub.

21 maart

Het eerste van de twee stadsgesprekken op 21 maart gaat over ‘Vitale verenigingen’. De onderwerpen waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn:

Positieve sportcultuur, goed bestuur, vrijwilligers, financiën, besturen met een visie, accommodaties buitensportverenigingen en talentontwikkeling op sportclubs.

27 maart

Het tweede stadsgesprek op 27 maart gaat over ‘Alle Hagenaars in beweging’. De onderwerpen waaruit bezoekers kunnen kiezen zijn:

Kinderen, jongeren en studenten, volwassenen, volwassenen met een zorgvraag, senioren en mensen met een beperking.

Haags Sportakkoord

De resultaten van de stadsgesprekken worden opgenomen in het Haags Sportakkoord. In dit akkoord staan de wensen en afspraken voor sport in Den Haag tot 2022. Hierin worden dus de afspraken vastgelegd over zaken zoals de toekomst van sportclubs of het aanmoedigen van minder actieve Hagenaars.

Geïnteresseerden kunnen zich voor deelname aan een van de stadsgesprekken t/m 17 maart aanmelden.

Follow @Allesportzaken