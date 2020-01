Stadjerspas bezuiniging direct alweer teruggedraaid

De gemeente Groningen is teruggekomen op het besluit m.b.t. de Stadjerspas. Vanwege de ontstane commotie gaat de gemeente opnieuw met alle betrokken partijen in gesprek.

Gebruikers van de Stadjerspas houden voorlopig alle kortingen waar zij ook in 2019 recht op hadden. De gemeente Groningen heeft een bezuiniging op deze pas per direct teruggedraaid.

Klachten bezuiniging Stadjerspas

De gemeente wilde o.a. de kortingen op sportabonnementen en op gratis museum bezoek schrappen. Maar die maatregel leidde tot een stortvloed van klachten onder de circa 10.000 gebruikers van de pas.

Ook de Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen – een adviesorgaan van de gemeente – toonde zich verontwaardigd. En niet in de laatste plaats omdat Groningen de bezuiniging pas vlak voor de jaarwisseling bekend maakte.

Te laat geïnformeerd

“De gemeente is over dit besluit tot inkeer gekomen.” Dit stelde perswoordvoerder Arjan van der Leur van wethouder Mattias Gijsbertsen. “Wij hebben op 9 januari besloten om de maatregel in te trekken.

We hebben de gebruikers van de Stadjerspas pas rond de kerstperiode geïnformeerd. Achteraf gezien was dat veel te laat en leidde dat tot tientallen telefoontjes en e-mailtjes.”

Arme mensen mee laten doen

“Wij moeten de mogelijkheden van de Stadjerspas juist niet beperken. Dit druist volgens de Cliëntenraad in tegen het idee om arme mensen mee te laten doen in de samenleving.

In oktober 2019 nam de gemeenteraad juist een plan aan om het ook minima cultuurinstellingen te laten bezoeken. Vanwege de ontstane commotie in de stad, gaat de gemeente nu opnieuw met alle betrokken partijen in gesprek.

Follow @Allesportzaken