Stad Groningen helpt kinderen die in armoede opgroeien.

Alle kinderen die opgroeien in een gezin met onvoldoende geld, moeten mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Het college van BenW van stad Groningen trekt daarom 1,1 miljoen euro extra uit voor kinderen in deze gezinnen. Na deze verdubbeling is ruim 2,2 miljoen beschikbaar om deze jongeren o.a. lid te laten worden van een sportclub.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Kinderen in de stad Groningen die opgroeien in arme gezinnen, moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Ook zij moeten lid kunnen worden van een sportclub.”

Drempels wegnemen

Eén op de vijf kinderen in de stad Groningen groeit op in armoede. Met extra geld kan de stad op nog meer plekken de drempels voor hen wegnemen. Groningen wil daarmee een gezonde basis leggen voor de toekomst. De gemeente werkt voor de uitvoering samen met scholen en maatschappelijk organisaties. Jongeren mogen zelf aangeven wat zij denken dat moet worden gedaan om drempels weg te nemen.

Stad Groningen werkt met WIJ teams

Groningen werkt met zogenaamde ‘WIJ teams‘. Deze teams bieden jongeren op wijkniveau zorg en ondersteuning. Het budget van de WIJ teams kan worden gebruikt voor kinderen en jongeren in de elf Groningse wijken. Door een heel gebiedsgerichte aanpak, kan snel ingespeeld worden op de behoefte van de jongeren.

Clubcontributie en schoolspullen

Groningen wil dat alle jongeren kunnen sporten en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Er mogen voor hen ook geen belemmeringen zijn om mee te doen op school. Hiervoor verhoogt de stad de bijdrage aan de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Deze organisaties betalen waar nodig contributie aan een club, cursuskosten en/of schoolspullen.

Stadjerspas

BenW van Groningen breidt ook het aanbod van de Stadjerspas uit. En ook het aanbod voor babybonnen, voor spulletjes voor de kleintjes van nul tot vier jaar, wordt verruimd. De gemeente gaat ook geld beschikbaar stellen om de zwemlessen te betalen. Het aanbod zal nu worden uitgebreid met het zwemdiploma B.

