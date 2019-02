Gemeente Diemen worstelt met spreiding sportclubs

De gemeente Diemen schuift aan bij een Amsterdamse werkgroep die de regionale spreiding van sportvoorzieningen moet onderzoeken. Er moet namelijk o.a. een oplossing komen voor hsv TIW-Survivors.

De gemeente Diemen wil graag ruimte maken voor een vierde voetbalveld voor sv Diemen. Maar er moeten ook twee hockeyvelden voor Hockeyclub Diemen komen.

TIW-Survivors wil graag blijven

Het idee om TIW-Survivors een accommodatie te laten delen met hsv OVVO op Sportpark Middenmeer, liep al in 2018 vast. Het gevolg is dat TIW-Survivors dit speelseizoen op haar accommodatie op Sportpark De Diemen kan blijven. De club is een beetje klaar met de onzekerheid rond haar locatie. Het bestuur hoopt daarom definitief in Diemen te kunnen blijven.

Sportwethouder Simone Kukenheim van Amsterdam heeft Diemen een brief gestuurd. Zij geeft aan dat zij het voorkeursscenario van Diemen begrijpt en wil ook dat Hockeyclub Diemen een vaste locatie krijgt.

Alternatieve scenario’s

Kukenheim ziet ook het belang van veld vier voor SV Diemen, een zachte landing voor TIW-Survivors en revitalisering van OVVO. Zij laat naast het voorkeursscenario ook alternatieve scenario’s onderzoeken waarbij het stadsdeel Zuidoost wordt betrokken.

Hiervoor zal zij een werkgroep instellen die, samen met alle betrokkenen, de scenario’s zal verkennen. Zij hoopt dat deze werkgroep een ‘breed gedragen’ oplossing voor dit probleem gaat aandragen.

Gemeente Diemen wil beslissing op 1 juli

De gemeente Diemen wil dat de werkzaamheden van de werkgroep uiterlijk op 1 juli zijn afgerond. De gemeente moet rond die datum namelijk een besluit nemen over groot onderhoud aan de velden van TIW-Survivors.

Hockeyclub Diemen traint op het ogenblik op de velden van Tennisvereniging Diemen-Zuid. En een aantal teams van de club speelt competitie op de velden van AHC IJburg. Het bestuur van sv Diemen heeft onlangs opnieuw aangegeven dat de club dringend behoefte heeft aan een vierde veld. Er dient nu dus snel een oplossing te worden gevonden.

