Het bestuur van stad Groningen gaat het sportzaalgebruik in de gemeente onderzoeken. Dat onderzoek moet uitwijzen of er nieuwe zalen nodig zijn. De lokale binnenclubs signaleerden die noodzaak al in 2016.

BVG en Scylla De gemeente Groningen heeft een zorgplicht voor het gymonderwijs, maar niet voor het faciliteren van sportclubs. Dat is met nameintussen al wel duidelijk.

Zalentekort is al jaren bekend

Zoals bekend staat de sportzaalcapaciteit in de stad Groningen al jaren onder druk. Door ruimtegebrek moesten meerdere sportclubs al een ledenstop afkondigen. Maar binnen vijf tot tien jaar komt ook het gymonderwijs in Groningen west en zuid in de knel.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de gemeente. Overigens gaf Openbaar Onderwijs Groningen al in 2019 aan moeite te hebben om leerlingen sportlessen te laten volgen.

Gemeente verwacht al een tekort

Wethouder Carine Bloemhof wil nu ‘een doorkijkje’ voor de komende vijftien jaar. “De gemeente verwacht op de lange termijn een tekort aan accommodaties. De stad groeit en daardoor ook de druk op de scholen en het sportzaalgebruik. En door die groei van de scholen neemt ook de druk op het sportzaalgebruik toe. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht en moet het gymonderwijs faciliteren.”

Sportclubs hebben zaalruimte nodig

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle scholen voldoende ruimte hebben om hun gymlessen te geven. Maar in het nieuw op te stellen plan wil het stadsbestuur niet voorbij gaan aan de problemen van de sportverenigingen. Die roepen namelijk al veel langer om extra zaalruimte.

De gemeente zal ‘ook die wens in het onderzoek meenemen’. Kennelijk realiseert niemand zich binnen de gemeente dat de stormbal voor het zalentekort jaren geleden al is gehesen.

Lichtmasten

Sportwethouder Jongman moet waarschijnlijk ook ruim zeven ton uittrekken om lichtmasten te vervangen. Die zijn door roest aangetast en dreigen bij harde wind om te vallen. Zij wil het geld voor deze vervanging uit het sportbudget halen.

