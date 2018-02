Sportwethouder Hilvarenbeek van Laco hoofdpijndossier

Sportwethouder Jan van de Wiel in Hilvarenbeek heeft zich teruggetrokken als portefeuillehouder van het dossier sportaccommodatie. Hij trok zijn conclusies nadat hij tijdens een raadsvergadering zwaar onder druk kwam te staan.

initiatiefvoorstel De raad kwam op 1 februari jl. bij elkaar voor een spoedvergadering nadat de VVD eenhad ingediend.

Commerciële varianten

De partij wil goede afspraken maken over de zoektocht naar een exploitant voor de nieuwe sportaccommodatie in Hilvarenbeek. De fractie wil dat BenW onderzoekt welke commerciële varianten mogelijk zijn en welke exploitanten daarvoor zullen worden benaderd.

Maar ook de variant ‘zelfbeheer door een stichting’ zal moeten worden onderzocht. Het resultaat moet een document zijn dat uiterlijk 1 maart as. aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Juiste man

Gemeenschapslijst en HOI Werkt steunden het voorstel. Deze partijen vroegen zich, samen met de VVD, af of sportwethouder Van de Wiel, na drie jaar zonder een bruikbaar resultaat, nog wel de juiste man is voor dit dossier.

Vraagtekens over sportwethouder

Na een lang beraad besloot hij zijn portefeuille voor het ‘dossier sportaccommodatie’ neer te leggen. Aanvankelijk wilde de sportwethouder van geen wijken weten “Maar ik constateer dat er vraagtekens zijn over mijn onbevangenheid in dit dossier en dat is een onwenselijke situatie”, zo stelde hij. Het is nog niet duidelijk welk lid van het college dit dossier van wethouder Van der Wiel zal overnemen.

