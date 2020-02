Sportwethouder Gouda draait bij na motie rubberkorrels

De voltallige gemeenteraad van Gouda heeft een motie aangenomen over rubberkorrels op en rond de kunstgrasvelden. Aanleiding hiervoor was een artikel in ‘deGouda‘ over de tekortkomingen rond deze infill.

Michiel Bunnik Rubberkorrels komen door een gebrek aan maatregelen in het milieu terecht. Sportwethouderging voor de raadsvergadering al aan de slag met maatregelen.

Motie tegen rubberkorrels Gouda

Op de Goudse velden ligt als infill rubbergranulaat en TPE om de speeleigenschappen van kunstgras te verbeteren. Sinds eind 2019 staat de vervuiling van de bodem rond sportvelden al centraal. De PvdD Gouda diende daarom de motie over het rubbergranulaat in.

De partij wilde direct maatregelen om te voorkomen dat rubberkorrels in de bodem terecht komen. De PvdD wilde ook weten hoe hoog de kosten zijn voor vervanging van de korrels. Als alternatief noemde de partij vervanging van de rubberkorrels door kurk. De raadspartijen vroegen om te laten onderzoeken hoeveel vervanging zou kosten.

Pleidooi wethouder Bunnik

De gehele raad steunde de motie van de PvdD. Sportwethouder Bunnik stelde vervolgens: “Het is de zorg van de indieners dat het granulaat niet buiten de velden kan belanden. Ik heb Sport.Gouda opgedragen om op korte termijn de clubs te benaderen.”

“Het sportbedrijf moet er voor zorgen dat de kennis en instructie bij clubs over rubberkorrels up-to-date is. Sport.Gouda zal daar ook op moeten blijven toezien.”

Maatregelen

Bunnik gaf als voorbeeld aan dat de clubs schoonloop- of borstelmatten kunnen neerleggen. En de beheerders kunnen de korrels natuurlijk ook steeds even opvegen. De wethouder benoemde in zijn pleidooi niet een andere belangrijke maatregel. Hij repte niet over het laten plaatsen van kantplanken rond de velden.

Het heeft er alle schijn van dat Gouda een beetje nerveus is. Dit omdat er over de rubberkorrels een aantal rechtszaken tegen diverse gemeentes loopt. En ook Gouda heeft natuurlijk geen trek om hierover in een rechtszaak verzeild te raken.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron DeGouda