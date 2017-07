Veldhoven heeft sportvoorzieningen goed op orde

“De sportvoorzieningen in de gemeente Veldhoven zijn op orde”, zo concludeerde het Mulier Instituut. Deze stichting deed onderzoek naar de huidige en toekomstige sportruimte behoefte in de gemeente.

In Veldhoven liggen negen sportparken waarop één of meer buitensportclubs actief zijn. Deze verenigingen hebben nu nagenoeg alle genoeg ruimte voor de trainingen en wedstrijden.

MHC Basko

Tot 2030 wordt geen grote verandering in de behoefte aan velden of banen verwacht. De uitzondering op deze verwacht vormt de hockeysport. Want Veldhovense MHC Basko is de afgelopen jaren flink gegroeid. Die ontwikkeling is landelijk ook duidelijk te zien.

Groei bij de senioren

Opvallend is dat de groei bij Basko vooral bij de senioren heeft plaatsgevonden. En dat terwijl er landelijk juist steeds meer junioren lid worden. Afhankelijk van de groei die de club de komende jaren zal doormaken, zijn voor de club één of meerdere extra velden nodig.

Geen sportzalen

In de gemeente is voldoende ruimte voor de binnensportclubs. Veldhoven heeft net zoveel ruimte voor binnensporten als de gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal. Het is opvallend dat deze ruimte vooral in sporthallen zit en maar beperkt in de gymzalen. Sportzalen ontbreken in de gemeente zelfs helemaal.

Geen (structurele) knelpunten

Uit de analyse van de verhuuroverzichten blijkt wel dat de bezetting van de gemeentelijk binnensportruimte beter kan. Er bestaan nu echter geen (structurele) knelpunten in de verhuur, ook niet in de winterperiode. Tijdens deze periode wordt een aantal accommodaties beter verhuurt dan in de rest van het jaar.

Extra zaaldelen

De gemeente verwacht dat het aantal accommodatiegebruikers in de komende jaren licht zal toenemen. Dit zal leiden tot een extra behoefte aan één, twee of drie extra zaaldelen. De uitkomsten van het onderzoek zullen door de gemeente Veldhoven worden gebruikt voor het opstellen van hun nieuwe accommodatienota.

Follow @Allesportzaken