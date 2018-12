Bijdrage sportvoorzieningen Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn werkt hard aan het onderhoud van de sportvoorzieningen. Daarvoor heeft sportwethouder Gert-Jan Schotanus van de gemeenteraad voor 2018 en 2019 een kleine miljoen euro gevraagd en gekregen.

Alphen aan den Rijn financierde groot onderhoud altijd per project, net zoals met bruggen en gebouwen. Maar sportwethouder Schotanus wil van deze werkwijze af.

Reserve onderhoud sportvoorzieningen

De wethouder investeert in 2018 en 2019 samen 982.560 euro in de buitensport. In 2020 zal dat eenmalig 700.000 euro zijn. Vanaf dat jaar wordt voor het onderhoud elk jaar 550.000 euro in een potje gestopt.

De eenmalige bedragen zijn voor noodzakelijk onderhoud. De structurele jaarlijkse bijdrage is om een ‘potje’ te maken zodat er een reserve voor onderhoud wordt opgebouwd.

Liever anders geregeld

Alphen aan den Rijn onderhoudt de buitensportvoorzieningen en dat was niet altijd goed geregeld. De gemeente financierde dit onderhoud per keer op dezelfde manier zoals dat met gebouwen gebeurt.

Schotanus is niet gelukkig met deze werkwijze en ziet dat liever anders geregeld. Hij wil dat niet in de laatste plaats omdat hij goed willen kunnen inschatten hoeveel sportvelden er steeds moeten worden vervangen.

Geen cofinanciering meer

“Met een structurele bijdrage kunnen wij beter plannen. De gemeente vervangt overigens niet automatisch maar alleen nadat een bepaalde leeftijd is bereikt. Als een veld volgens de leeftijd aan onderhoud zou zijn, wordt het gekeurd. De resultaten van zo’n keuring zijn dan doorslaggevend”, aldus Schotanus.

De gemeente laat het systeem van cofinanciering, waarbij gemeente en sportclub bijdragen aan bijvoorbeeld een nieuw kunstgrasveld, loslaten. “De clubs die dit willen en kunnen hebben dit al voor elkaar.”

Pot is nu leeg

“De pot is nu leeg maar de gemeente staat wel open voor gesprekken met clubs die hierom vragen”, aldus de wethouder. Het onderhoudsprogramma buitensportvelden is op 29 november jl. besproken en zal op 13 december als hamerstuk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

