Sportvisie door de Venlose gemeenteraad afgekeurd

Het gemeentebestuur van Venlo heeft een gevoelige tik gekregen. De gemeenteraad kraakte namelijk de voorstellen voor een nieuw subsidiebeleid en stelde een besluit over de sportvisie uit.

De gemeenteraad mist inzicht in de financiële gevolgen van de sportvisie. De raad wil daarom de behandeling van de aangepaste visie pas in juni in de agenda zetten.

Koppige clubs dwingen

Over het algemeen is er wel steun voor de sportvisie. De gemeenteraad heeft echter met name kritiek op het accommodatiebeleid. Daarover ontstond in de raadsvergadering dan ook een pittige discussie. Deze ging met name over de wijze waarop kleine clubs kunnen worden verleid om te verhuizen, samen te werken of te fuseren.

SP sportwethouder Alexander Vervoort zei tijdens een persconferentie dat hij ‘koppige clubs kan dwingen’. “De gemeente kan hen namelijk op hoge kosten jagen door de velden niet langer te onderhouden.”

Stok achter de deur

Voor Vervoort is dit dreigement een stok achter de deur. Hij hoopt dit middel niet te hoeven gebruiken “omdat de clubs zich laten overtuigen.” Deze benadering past volgens hem in het beleid van het college om wel sportparken maar geen clubs te financieren. Raadslid Hay Janssen vindt dat het geld dat vrijkomende sportparken opleveren, vooral moet worden geïnvesteerd in de overblijvende parken.

Onduidelijk financieel plaatje sportvisie

“De gemeenteraad wil een duidelijk beeld hebben van de financiële gevolgen van de sportvisie. Het college heeft verzuimd om dat beeld te geven.

De raad wil weten wat het betekent als clubs weigeren om te verhuizen naar een ander sportpark. Als voorbeeld noemde de raad RKDSO in Lomm, dat op eigen kracht maar drie seniorenteams op de been kan brengen.

Sommige partijen willen juist geen dwang uitoefenen omdat de clubs van belang zijn voor de leefbaarheid. Andere partijen vinden het niet minder dan terecht dat Venlo streeft naar grote, toekomstbestendige clubs.

