Soest lijkt weinig haast te maken met haar sportvisie

Een oplossing voor het tekort aan sportvelden in Soest is nog steeds niet in zicht. Wethouder Janne Pijnenborg durft er nu nog niets over te zeggen maar verwacht dat er voor de zomer een sportvisie ligt. S.O. Soest en MHC Soest groeien intussen als kool door en hun ‘veldhonger’ groeit mee.

Soest discussieert inmiddels al meer dan 3 jaar over bezuinigingen en investering in achterstallige accommodatie onderhoud.

Sportvisie geeft al 3 jaar discussie

De clubs wachten al jaren met smart op een gemeentelijke visie voor de buitensportaccommodaties. Deze sportvisie wordt nu, volgens de meest recente berichten, in juni 2017 openbaar gemaakt. Soest discussieert inmiddels meer dan 3 jaar over bezuinigingen en investering in achterstallige accommodatie onderhoud.

Nijpend veldentekort

Het grootste probleem vormt het veldentekort aan de Bosstraat. Hieraan zijn vv SEC, S.O. Soest, MHC Soest en honkbalclub de Knickerbockers gevestigd. Destijds moesten de voetbalclubs velden afstaan voor de hockey- en de honkbalclub.

Maar MHC Soest komt twee velden tekort en heeft al jaren een wachtlijst. De wachtlijst van de hockeyclub baart de wethouder zorgen. “Mensen laten hun kinderen in Amersfoort sporten en daarmee verdwijnt sociale cohesie uit het dorp.”

Fusieplan SEC en Hees

De gemeente opperde in 2016 het idee om vv SEC te verhuizen naar voetbalclub Hees. Een nieuw clubhuis voor SEC en Hees en extra velden zou aan de Bosstraat ruimte scheppen. Voor Bren Bijlard, voorzitter van SEC, is wel duidelijk “dat Soest langzaam maar zeker één oplossing wenst en dat is SEC te lozen.” Maar daar is zijn club mordicus tegen.

Sportfederatie Soest

SEC is met eigen ideeën gekomen die nu door Soest worden bekeken. De club wordt gesteund door de Sportfederatie Soest die vindt dat deze ideeën mee moeten worden genomen. Opname van de aanleg van kunstgrasvelden in de sportvisie zou een oplossing kunnen zijn want noch Hees, noch SEC hebben kunstgrasvelden.

