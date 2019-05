Clubs verzamelen sportspullen voor minimagezinnen

Zeven sportverenigingen in Assen starten in mei met de actie ‘TeenzFitIn‘. De leden zamelen sportspullen in voor tieners in minder bedeelde gezinnen in de gemeente Assen.

De sportclubs in Assen zamelen sportspullen in voor kinderen in arme(re) gezinnen. De clubs willen dat ook deze kinderen kunnen gaan of blijven sporten.

Er zijn in en rond Assen veel tieners die opgroeien in een gezin met een (te) laag inkomen. Zij voelen zich vaak ‘minder populair’ dan hun leeftijdsgenoten die in een rijker gezin opgroeien.

Maar er is thuis domweg geen geld voor merkkleding, verzorgingsproducten of prijzige sportspullen. Veel ouders zijn zelfs al blij als er genoeg geld binnenkomt om in het levensonderhoud te voorzien.

Die dakloze

Buitenbeentjes moeten zich kunnen aansluiten bij leeftijdsgenoten en niet worden buitengesloten. Want tieners kunnen zich behoorlijk hard opstellen tegenover elkaar. In een van de brugklassen in Assen zit een jongen die zich ‘anders’ kleedt dan anderen. Medeleerlingen noemen hem daarom weinig subtiel ‘die dakloze’.

Onaardige bijnaam

Een leraar sprak de leerlingen aan op deze onaardige bijnaam. En hij vroeg de jongen hoe hij zich hieronder voelde. Hij gaf aan dat hij “het niet zo erg vond”. Maar het moet hem pijn doen om zo te worden bestempeld. Hij moet zich namelijk noodgedwongen anders kleden dan de rest omdat het geld er thuis niet is.

Starten in mei en september

Een aantal sportclubs vat de koe bij de horens en probeert de pijn in deze arme gezinnen enigszins te verzachten. Dat doen o.a. kv AVO Assen en de hockeyvereniging Assen. Maar ook vv Asser Boys en FC Assen starten al in mei met een inzameling.

Een aantal andere verenigingen schiet deze gezinnen vanaf september te hulp. De acties zijn gericht op het inzamelen van sportspullen voor Assense tieners in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. Ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe schiet arme(re) gezinnen met vaak te hulp door de clubcontributie te betalen.

