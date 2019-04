Sportraad Pekela door de gemeente buitenspel gezet?

De Sportraad Pekela adviseerde 65 jaar lang de Pekelder gemeente(n) op het gebied van de sport. De raad had echter te weinig geld en werk en is daarom op 1 april jl. opgeheven.

De Sportraad Pekela stimuleerde de sport in Pekela maar had te weinig werk. Een oorzaak van de teloorgang is een structurele korting op de jaarlijkse subsidie voor de raad.

Opheffing is logisch

De sportieve activiteiten in Pekela worden vanaf 1 april voortgezet door de vereniging ‘Pekela sportief’. Voorzitter Edwin Schuster van de Sportraad vindt de opheffing vrij logisch.

“Een van onze belangrijkste taken is de advisering van de gemeenteraad. Die taak is ons echter door het Team Sport van de Kompanjie (de gemeente) uit handen genomen.”

Rechtstreeks naar de gemeente

“De Sportraad organiseerde altijd de grootste sportieve activiteiten in de gemeente. Maar wij zijn sinds 2016 onze armslag kwijt geraakt. Bovendien – en vermoedelijk daardoor – wendden sportclubs zich steeds vaker rechtstreeks tot BenW”, aldus Schuster.

“Korfbalclub WSS bijvoorbeeld, wilde een nieuw kunstgrasveld en tennisclub LTC nieuwe banen. De clubs stapten hiervoor naar de gemeente. De Sportraad speelde hier geen rol meer dus dan sta je buitenspel.”

Sportraad Pekela uitgefaseerd

Een onderzoeksbureau nam onlangs de taken van de Sportraad Pekela onder de loep. Uit interviews met de bestuursleden, diverse sportclubs en BenW, bleek dat men vraagtekens zette bij de levensvatbaarheid van de Sportraad.

Er bleek een verwijdering te zijn ontstaan tussen Team Sport, de gemeente en de Sportraad. Volgens Schuster is die kloof vervolgens steeds groter geworden. De reden daarvoor is dat Team Sport nog meer taken had overgenomen. De gemeente Pekela besloot uiteindelijk om de Sportraad dan maar op te doeken.

