Sportplan Woensdrecht door een raadslid herschreven

Met 21 wijzigingen heeft de gemeenteraad het Sportplan Woensdrecht 2017-2020 aangenomen. Het plan gaat nu niet meer alleen over de wielersport. Het laat ook meer ouderen bewegen en geeft ruimte aan sporters die niet aan een club verbonden willen sporten.

Het plan zorgde al 2 weken voor de gemeenteraadsvergadering voor discussie. In de raadscommissie Samenleving spraken de fracties al ruim een uur over het beleidsdocument.

Met opmerkingen herschreven

Het Sportplan 2017-2020 moet ervoor zorgen dat de inwoners van Woensdrecht gaan of blijven bewegen. Raadslid Roger Boussen vindt dit plan zo belangrijk, dat hij besloot om het op punten te herschrijven. “Ik heb alle op- en aanmerkingen opgenomen die tijdens de opinieraad naar voren zijn gekomen.

Sportplan Woensdrecht niet ambitieus genoeg

“Er werd onder meer gesteld dat het plan niet ambitieus genoeg zou zijn en teveel over de wielersport ging. Er stond niets in over individuele sporters en voor de ouderen werd teveel gefocust op fietsen en wielrennen”, zo somde Boussen op.

Nieuwe versie

Boussen is er een middag voor gaan zitten en herschreef in totaal 21 zinnen en alinea’s. Uit de nieuwe versie spreekt volgens hem nu meer ambitie voor ouderen en mensen met een beperking. Maar ook de sportdeelname door jongeren en de (breedte-)sport en de talentontwikkeling van potentiële topsporters komt nu beter uit de verf. Hij stelde voor om de fiets- en wielrenambities eruit te halen, omdat deze al zijn verwoord in het Fiets- en Wielerplan.

Kritiek

Het amendement werd aangenomen maar zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen bij de oppositiepartijen. “Het is niet de bedoeling dat wij stukken moeten gaan herschrijven”, reageerde raadslid Richard Musters. Want is het nu het Sportplan Woensdrecht 2017-2020 van sportwethouder Hans de Waal of van ‘de nieuwe beleidsambtenaar Boussen’. De wethouder zei “wel te kunnen leven met de nieuwe versie omdat 90% van het Sportplan Woensdrecht gewoon blijft staan.”

