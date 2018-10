Sportpartij Groningen uit onvrede over sportbeleid

Sport als basisbehoefte krijgt volgens de Sportpartij in de gemeente Groningen te weinig aandacht. Meer sport wordt voor de partij het thema in de tussentijdse verkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer.

Lijsttrekker van de Sportpartij is advocaat mr. Martijn van der Veen . “Ik ben aanvoerder en zal wat vaker op TV of in de krant komen. Maar wij gaan dit als team doen.”

Onvrede over sportbeleid

Volgens het partijkader is de Sportpartij ontstaan uit onvrede over het huidige sportbeleid in Groningen. Van der Veen: “Een aantal zaken op sportgebied moet anders. Als je naar een nieuwe Oosterpoort kijkt, dan zijn daar stevige onderzoeken naar gedaan.”

“Maar voor een topsporthal gebeurt helemaal niets en dat vinden wij vreemd. Als je dat probleem nu niet aanpakt, dan kun je nog jaren wachten. Wij missen het beleid om dat aan te pakken.”

Toevalstreffers

“Er gebeuren in de stad op sportgebied leuke dingen maar het zijn te veel toevalstreffers”, stelt aspirant raadslid Glenn Pinas. Van der Veen: “Een topsporthal zou voor Groningers een plek moeten zijn waar iedereen bij elkaar komt. Nu is beleid vooral financieel ingegeven.”

“Nu is iets te duur wordt en dan doen wij het dus maar niet. Maar je moet niet wachten tot er echt iets moet gebeuren, zoals straks met sportcentrum Kardinge. Je moet vooruit denken. Ook breedtesport zaken en voorzieningen voor de clubs slepen zich jaren en jaren voort. Dat duurt allemaal veel te lang.”

Gratis zwemles

De Sportpartij wil gratis zwemles op de basisscholen en meer sport voor kinderen. Er moeten voor leerlingen meer sportactiviteiten zoals wedstrijden en toernooien worden gehouden. Aspirant raadslid dr. Adri Broeke: “Mensen worden trots en krijgen door sport het gevoel van ‘wij horen bij elkaar’.”

De Sportpartij wil een sportwethouder en meer geld voor sportbeleid. “Verhoog het sportbudget met geld voor welzijn, gezondheid, werkgelegenheid en economie. Laat sport een verbindende factor zijn.”

