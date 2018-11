Sportpartij bekijkt de maatschappij door een sportbril

Op 21 november gaan de inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus. De Sportpartij wil dat de lokale politiek de beleidsterreinen mede door een sportbril gaat bekijken.

Martijn van der Veen is advocaat, lijsttrekker van de Sportpartij en doet voor het eerst mee aan de verkiezingen. “Wij willen een filosofie die Groningen als sportstad verder helpt.”

De stad door een sportbril “Wij bekijken de maatschappij door een sportbril”, stelt Van der Veen. En als je goed kijkt, dan zie je dat veel beleidsterreinen raakvlakken hebben met sport. Dat wordt onvoldoende onderkend dus willen die raakvlakken graag tussen de oren van de lokale politiek zien te krijgen.”

“Sport is de rode draad door de samenleving en dé manier om mensen te verbinden. Bovendien kan Groningen zorgkosten via de sport enorm drukken en sport inzetten als marketingmiddel voor Stad en Ommeland.”

Politiek geen jongensdroom

Van der Veen is dus een nieuw gezicht in de politieke arena. “Het zou mooi zijn om iets voor de inwoners van de nieuwe gemeente Groningen te kunnen betekenen. De lokale politiek is geen jongensdroom van me. Maar het blijkt heel leuk om je tussen politici te bewegen.”

“De kiezers mogen van de Sportpartij 100% inzet verwachten. Doen wat je zegt en niet weglopen als het eens misgaat, want die instelling missen wij nogal in de huidige politiek.”

Twee zetels

Of het met de Sportpartij in Groningen gaat lukken is nog even afwachten. Op basis van een recente peiling van Maurice de Hond, in opdracht van GroenLinks, zou de Sportpartij geen enkele zetel behalen. Maar Van der Veen heeft een rotsvast vertrouwen in een goede afloop.

“De Hond zit ernaast. Ik ga uit van twee zetels en misschien nog wel meer. Wij kijken door een sportbril naar de stad en willen een filosofie die Groningen als sportstad verder brengt.”

