Sportpartij Groningen wil prominente rol voor sport

Op 9 mei 2018 is in Groningen de Sportpartij opgericht. De partij gaat zich op het politieke toneel van Groningen Stad begeven. In de komende weken zal de partij haar speerpunten voor de verkiezingen bekend maken.

Het bestuur van de Sportpartij bestaat uit voorzitter Glenn Pinas, secretaris Sylvia Heinen en penningmeester Jans Abbingh.

Prominente rol voor sport

In de afgelopen tijd heeft een enthousiaste groep van 40 personen zich bezig gehouden met de voorbereiding op het eerste ‘seizoen’ dat de partij actief zal worden. De Sportpartij wil een meer prominente rol van sport op talrijke vlakken. De partij ziet sport als een geschikt middel om vele maatschappelijke thema’s aan te vliegen.

Sportklimaat naar hoger niveau

De partij heeft al een gedegen theoretisch kader om de speerpunten te onderbouwen. Groningen speelt zich al met enige regelmaat op diverse vlakken in de kijker als ‘sportstad’. Maar er zijn volgens de Sportpartij nog voldoende uitdagingen om het sportklimaat voor alle burgers naar een hoger niveau te brengen.

Opstelling en speerpunten

In de komende weken zal de Sportpartij haar speerpunten bekend maken. Daarnaast maakt de partij binnenkort de ‘opstelling’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november bekend. Op deze verkiezingen zal de partij een gooi doen naar een aantal van de 45 beschikbare raadszetels van de gemeente Groningen.

Follow @Allesportzaken