Zwartewaterland verantwoordelijk voor de sportparken

Laat de gemeente maar verantwoordelijk blijven voor het beheer en onderhoud van de sportparken in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Dat is het voorstel van het college van Zwartewaterland waarover de gemeenteraad zich de laatste week van juni moet buigen.

Het college is overigens wel voornemens om de veldhuur voor de clubs te verhogen. Daarnaast vindt de gemeente dat de clubs nog eens 45.000 euro moeten ophoesten.

Niet realistisch

Aanvankelijk was het plan om het beheer en onderhoud bij DESZ, Olympia ’28 en Sportclub Genemuiden neer te leggen. Maar daartegen kwamen de drie clubs eind 2016 in het geweer. Volgens de clubs zouden de bezuinigingen van in totaal 135.000 euro per jaar, niet realistisch zijn.

Vrijwilligers niet verantwoordelijk

Veel specialistisch onderhoud zou namelijk moeten worden uitbesteed. Het zou niet op z’n plaats zijn om daar de vrijwilligers van de clubs verantwoordelijk voor te houden. Ook de KNVB staat op dat standpunt.

Zwartewaterland liever wel verantwoordelijk

BenW komt nu met drie scenario’s. De bezuiniging wordt terug gedraaid, het huidige beleid wordt voortgezet of een deel van de bezuiniging wordt toch doorgevoerd. BenW geeft de voorkeur aan de variant waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft voor het beheer en onderhoud.

Forse huurverhoging

Zwartewaterland zou haar voetbalclubs de laagste veldhuur in de regio in rekening brengen. Als de gemeenteraad het voorstel van het college volgt, wacht de clubs een forse huurverhoging. Het veldgebruik zou zo’n 2.500 euro per veld duurder worden en dat zou de gemeente 25.000 euro opleveren.

En nog eens 20.000 euro

En naast die huurverhoging moeten de clubs ook nog eens 20.000 euro bij elkaar brengen. Die moet uit de kantine, sponsorgeld of een verhoging van de contributie komen. Ook die tarieven blijken in Zwartewaterland lager te liggen dan in de regio. Met dit scenario zou de gemeente nog eens 75.000 euro op de kosten voor de sportparken besparen.

