Gezamenlijke aanpak sportpark Zuidveen in Zutphen

De sportclubs op Sportpark Zuidveen in Zutphen willen gezamenlijk gaan optrekken. Betere bewegwijzering en meer voorzieningen rond het sportpark hebben daarbij de hoogste prioriteit. De clubs willen de sportpromotie, beveiliging en inkoop ook samen gaan doen.

Een verkeersplan voor sportpark Zuidveen ligt al bij gemeente. Clubvertegenwoordigers zitten in september met de gemeente Zutphen o.a. hierover om de tafel.

Duurt lang

“Het duurt allemaal veel te lang. We zijn er al een jaar mee bezig maar er worden maar geen knopen doorgehakt”, zegt ETP-voorzitter Stan Hompe. “Verbetering van de verkeersveiligheid op het park is nodig.”

“Er wordt echt veel te hard gereden waardoor regelmatig ongelukken gebeuren. Er is veel betere bewegwijzering naar en van het sportpark nodig. Een deskundige zou moeten beoordelen welke maatregelen in het verkeersplan uitvoerbaar zijn.”

Parkeren nu een issue

“Ook het parkeren rond sportpark Zuidveen is een steeds groter issue geworden”, meent Hompe. “Als alle clubs tegelijkertijd activiteiten hebben, dan zijn alle parkeerplaatsen zo bezet. Dan worden de auto’s tussen de bomen gezet en moeten wij verkeersregelaars inzetten.”

De gemeente is niet blij met die auto’s tussen de bomen en op het groen. Vanwege de ‘aantasting van flora en fauna in de groenstrook langs een doorgaande weg’. Hompe: “Op zich kan het allemaal wel maar iemand moet zeggen: “Het mag of het mag niet en zo gaan we het doen.”

Samenwerking

Hompe: “Wij zien goede mogelijkheden voor samenwerking al zijn niet alle mogelijkheden wenselijk of haalbaar. Gezamenlijke energie-inkoop is een optie, met name voor MHC Zutphen en vv Be Quick.”

En samenwerking m.b.t. de beveiliging van sportpark Zuidveen ziet Hompe ook zeker voor zich. “Er moet in elk geval iets gebeuren want het park moet een stuk veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt.”

