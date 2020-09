Sportpark Elsenburg in Rijswijk gaat flink op de schop

Sportpark Elsenburg in Rijswijk krijgt een metamorfose ter waarde van 4,3 miljoen euro. De gemeente gaat de locatie renoveren tot een hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Het park krijgt ook een wijkfunctie met kinderopvang.

De gemeente Rijswijk gaat Sportpark Elsenburg uitbreiden en up-to-date maken. Het plan hiervoor is breed gedragen want alle partijen kunnen zich er nu in vinden.”

Up-to-date sportpark

“Hier ligt een mooie kans om van Elsenburg een up-to-date sportpark te maken. Een plek waar iedereen weer voldoende ruimte heeft om optimaal te kunnen sporten. Aan het plan dat er nu ligt hebben alle sportverenigingen constructief meegedacht”, zegt sportwethouder Björn Lugthart. “Het is nu een breed gedragen plan waar alle partijen zich in kunnen vinden.”

Sportpark Elsenburg uit jasje gegroeid

Het huidige sportpark voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Het aantal inwoners in Rijswijk is de afgelopen jaren sterk toegenomen, zeker in Rijswijk Buiten. Hierdoor biedt het park niet genoeg ruimte aan de sportverenigingen.

De Rijswijksche Hockey Club (RHC) groeit sterk en heeft een forse wachtlijst. Met name de kinderen in Rijswijk Buiten kunnen helaas niet snel op bij club terecht. Daarom heeft RHC behoefte aan uitbreiding met een extra veld.

Ruimte voor vierde veld

Tot voor kort was uitbreiding van het park niet mogelijk vanwege ‘de veiligheidscirkel’ van het nabijgelegen TNO terrein. Maar deze is vanaf 2021 opgeheven zodat de gemeente het sportpark kan uitbreiden.

Hierdoor krijgt RHC een vierde veld. Ook ontstaat er ruimte voor de Fietscrossclub Rijswijk. En de gemeente legt voor de Rijswijkse Wielren Vereniging De Spartaan lichtinstallatie aan rond het wielerparcours.

Multifunctionele accommodatie

Sportpark Elsenburg krijgt ook een gezamenlijke accommodatie. Hiervan zullen behalve de sportverenigingen, ook andere instellingen gebruik kunnen maken. Zo komen er een kinderopvang en ontmoetingsruimten voor activiteiten van Rijswijk Buiten. Het park krijgt dus een centrale functie voor de wijk.

