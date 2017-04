Gemeente Utrecht bevraagt achterblijvende sportdoelgroepen

De gemeente Utrecht wil dat inwoners meer gaan sporten, want doen er nog te weinig. En Utrecht gaat met name onderzoeken waarom mensen in Overvecht, Zuidwest en Noordwest en mensen met een chronische ziekte, nu vaak minder sporten dan het stedelijk gemiddelde.

In dit onderzoek zal speciaal de sportdeelname van inwoners met een Marokkaanse of Turkse achtergrond en mensen met een chronische aandoening worden onderzocht.

Eind 2017 afgerond

Utrecht wil een beeld krijgen van de sport- en beweegdeelname van deze inwoners en hun motieven en belemmeringen om eventueel niet te sporten. Het onderzoek moet eind 2017 zijn afgerond en aanbevelingen opleveren voor het aanpassing van het sportbeleid van de gemeente Utrecht. Het onderzoek zal zijn gericht op:

inwoners met een Marokkaanse of Turkse achtergrond, en in het bijzonder de meisjes en vrouwen in deze groepen; Utrechtenaren die nu een chronische aandoening hebben zoals een depressie, overgewicht of reuma; en ook inwoners die nu 65 jaar of ouder zijn

Belangrijke vragen

Utrecht wil weten waarom een deel van hen niet of nauwelijks beweegt, waarom de sportdeelname door hen zo achterblijft en wat er volgens hen voor nodig is om dat te verbeteren. Daarnaast wil de stad antwoord op de volgende vragen:

wat zijn allereerst uw motieven om wel of niet te sporten of te bewegen;

aan welke sporten neemt u deel of zou u misschien willen gaan deelnemen;

voelt u zich in staat om mee te doen aan sportactiviteiten;

bent u tevreden met het aanbod van sporten die u nu kunt doen;

wat houdt u tegen om nu ergens te gaan sporten of te bewegen en

wat is er ten slotte speciaal voor u voor nodig om in beweging te komen

Taakverdeling

De onderzoekers stellen een groep van inwoners samen, zorgen voor de benadering en voor de analyse van de resultaten. De voortgang en de uitkomsten zullen regelmatig aan de gemeente Utrecht worden voorgelegd. De gemeente deelt haar kennis en expertise over het sport- en beweegbeleid met de onderzoekers.

