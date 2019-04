Sportnota gemeente Loon op Zand was een krachttoer

Met een nieuwe sportnota wil de gemeente Loon op Zand jong en oud in beweging krijgen. Niet in de laatste plaats omdat sport inwoners met elkaar in contact kan brengen.

Het was nogal een krachttoer maar Loon op Zand heeft dan toch een nieuwe sportnota. De gemeente haalt alles uit de kast om zoveel mogelijk inwoners actief te krijgen.

Sportnota in de bureaula

Het college gaf, met de vaststelling van de sportnota 2019-2030, al direct het startschot voor de uitvoering ervan. De gemeenteraad moet alleen nog even goedkeuren dat daarvoor dit jaar 63.000 euro wordt uitgetrokken.

Dan kan ook de oude sportnota uit 1981 voorgoed in de prullenbak. Dat had al in 2008 moeten gebeuren maar toen belandde een nieuwe nota ergens in een bureaula. Vervolgens braken voor de sportclubs vele jaren van bezuinigen aan.

Populaire vrijetijdsbesteding

Bewoners, sportclubs en maatschappelijke organisaties bespraken in 2018 de contouren van de nieuwe sportnota. De gemeente heeft nu uit alle wensen en ideeën een sportbeleidsplan voor de komende tien jaar samengesteld.

Sportwethouder Kees Grootswagers: “Veel mensen zien sport als hun populairste vorm van vrijetijdsbesteding. De gemeente stelt daarom iedere twee jaar een actueel uitvoeringsplan op met de ambities en hoe deze te realiseren.”

Oprichting van een sportraad

De rol van de gemeente is ten eerste het scheppen van voorwaarden. Zaken zoals goede sportaccommodaties, clubondersteuning, subsidieverstrekking en stimulering moeten geregeld zijn. De gemeente richt daarnaast een sportraad op.

Loon op Zand ontwikkelt samen met scholen ook programma’s om de jeugd meer te laten bewegen. En de gemeente wil dat grotere sportclubs gaan helpen bij de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want ook deze groep kan via de sport weer aansluiting krijgen bij de samenleving.

