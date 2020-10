Sportlandschap in Houten gaat flink op de schop

De gemeente Houten heeft het Mulier Instituut een analyse laten maken van de huidige accommodatie capaciteit. Houten heeft namelijk bouwplannen waarin clubs het sportveld moeten ruimen.

De gemeente heeft nu inzicht in de behoefte aan sportaccommodaties. Dat is van belang omdat Houten via nieuwbouw wil doorgroeien naar 58.000 inwoners in 2040.

Sportdeelname

De trend in Nederland is dat binnensporten teruglopen. Van de buitensporten is de KNVB met 1,2 miljoen leden de grootste bond. Hockey en rugby zijn twee snelgroeiende sporten terwijl er steeds minder honk- en softbalverenigingen komen. Eén op de drie inwoners van Houten is lid van een sportclub. Dat is beter dan het landelijke gemiddelde van één op de vier.

Veld- en baanbehoefte

Voor FC Delta Sport ’95, sv Houten en vv ’t Goy zijn op zaterdagen onvoldoende velden beschikbaar. De gemeente komt er op die dag zes tekort doordat de senioren o.a. op zaterdag spelen. Op zondagen zijn er namelijk elf velden over.

De voetbalclubs zoals vv Schalkwijk, hebben ook niet genoeg trainingscapaciteit. Het aantal leden van Houtense tennisverenigingen is in de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Daarom zijn er nu teveel banen. Als dat zo doorgaat zal dat overschot verder toenemen.

Atletiek-accommodatie in overweging

Av Hellas heeft in Houten een afdeling met 60 leden die niet over een volwaardige accommodatie beschikt. Daardoor kan de club nu niet doorgroeien. De gemeente zou de aanleg van een accommodatie voor atletiek in overweging kunnen nemen, zo stelt het Mulier Instituut.

Sportwethouder Kees van Dalen gaat dit najaar met de lokale sportclubs praten. “Een aantal clubs ligt namelijk op een locatie waar Houten wil gaan bouwen”, zo stelt Van Dalen. “Bijvoorbeeld sv Houten, sporthal de Molenwiek en het Racketcentrum.”

Houten wil accommodaties verplaatsen

Volgens de wethouder is geld nodig voor de verplaatsing van deze clubs. Dat geld moet uit de nieuwbouw komen. Maar dat moet op te lossen zijn want de gemeente draagt de sport een warm hart toe.”

