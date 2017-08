Sportkoepel Eerbeek uitvoerder sportbeleid Brummen

Op 1 januari 2018 start de sportkoepel Eerbeek. Op die datum wordt ook de exploitatie van sporthal De Bhoele overgedragen aan de sportkoepel. Het sportcafé in de hal blijft nog tot medio juli 2018 in handen van de huidige uitbater.

Luuk Tuiten Sportwethouderheeft in overleg met de sportkoepel en de exploitant goede afspraken gemaakt. “Daardoor is sporten en bewegen door de sportkoepel nu gewaarborgd.”

Oprichting Sportkoepel Eerbeek

Aanvankelijke was het de bedoeling om de exploitatie al in de zomer van 2017 over te dragen. Maar dat bleek in de praktijk niet haalbaar. Daarom is door het gemeentebestuur besloten dat 1 januari 2018 het moment is waarop de sportkoepel van start gaat. Dit najaar wordt daarom pas het stichtingsbestuur officieel samengesteld.

Sporthal De Bhoele

Tot 1 januari blijft de gemeente Brummen verantwoordelijk voor de exploitatie van sporthal De Bhoele. De huidige exploitant van het sportcafé, de firma Tappel, voert nog tot die datum beheers- en onderhoudstaken uit voor de gemeente.

“Wij zetten tot het eind van het zaalsportseizoen 2017/2018 de horeca-exploitatie in De Bhoele voort”, zegt Albert Jan Tappel. “Vanaf het nieuwe seizoen neemt de Sportkoepel Eerbeek het van ons over.” De sportclubs die van de hal gebruik maken zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe afspraken.

Gemeentelijk sportbeleid

De sportkoepel krijgt de taak om sport, bewegen en gezondheid te stimuleren en daardoor de leefbaarheid in Brummen te vergroten. De sportkoepel gaat hiervoor samenwerken met alle sport-, welzijns- en onderwijs-organisaties in de gemeente.

De Sportkoepel Eerbeek krijgt ook de verantwoordelijkheid voor het beheren van sporthal De Bhoele in Eerbeek en Rhienderoord in Brummen. De sportkoepel moet een efficiënte organisatie worden voor het uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid.

Follow @Allesportzaken