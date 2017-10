Tynaarlo wil meer grip krijgen op de sportkantines

De kantinebeheerders in sporthal De Zwet en de MFA in Yde vanaf 1 januari in dienst van de gemeente Tynaarlo. Althans, als blijkt dat de leden van de gemeenteraad het met het plan eens zijn.

Hetzelfde zal op termijn gaan gebeuren met alle kantinebeheerders in de hallen en MFA’s in de gemeente. Tynaarlo wil namelijk het beheer van de kantines helemaal in eigen hand nemen.

Natuurlijk moment

Dat zal het eerste worden gedaan op de locaties met een natuurlijk moment voor zo’n overgang. Maar later komen ook de andere locaties aan de beurt. Zoals in Zuidlaren waar Wvb Alescon nu nog de scepter zwaait. De overeenkomst tussen Alescon en de gemeente loopt op 1 januari 2018 af en zal niet worden verlengd.

Geen commerciële exploitanten

De gemeente Tynaarlo wil op de sportlocaties een eind maken aan de inzet van commerciële exploitanten. Een van de argumenten hiervoor is “dat de lijnen korter zijn als een medewerker van de gemeente de baas is in de kantine. Ambtenaren zijn dan minder tijd kwijt voor overleg”, zo verwacht de gemeente.

Huiskamer

“Wij willen dat de ambtelijke beheerders zichzelf gaan zien als gastheer en het gebouw als hun huiskamer gaan beschouwen”. Dat verklaarde Nina Hofstra, wethouder financiën en EZ. Ook hoopt de gemeente mensen sneller en makkelijker een stage of een werkervaringsplaats te kunnen bieden in de sportkantines.

Ook Vries en Eelde

Tynaarlo wil in 2019 ook de kantines in sporthal De Kamp in Vries en in de nieuwe sporthal in Eelde in beheer nemen. Voorlopig blijft de situatie in de MFA’s in Zeijen en Eelderwolde nog zoals die nu is. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad van Tynaarlo zich over het plan zal uitspreken.

Follow @Allesportzaken