Sportiom verhoogt huurtarieven volgens afspraak

Den Bosch wil niet met Sportfondsen Nederland gaan praten over de huurtarieven voor de zwemscholen in het Sportiom. “Die zijn namelijk in lijn met de afspraken in de nieuwe exploitatieovereenkomst.”



De zwemscholen in het Sportiom zitten met de handen in het haar. Het huurtarief dat Sportfondsen per 1 juli hanteert, is volgens hen namelijk niet te betalen.

Enorme tariefstijging De SP vroeg BenW van Den Bosch in juni om opheldering over de ‘enorme tariefstijging’. De fractie deed dat n.a.v. een brief van Zwemschool Kikkersprong met de mededeling dat de zwemlessen in Sportiom per 1 juli zouden stoppen. Een tariefstijging van 46 naar 140 euro is volgens de zwemschool namelijk niet meer te betalen.

Sportfondsen nam in januari 2019 de exploitatie van Sportiom over van Libéma. In het contract ligt vast dat Sportfondsen vanaf 19 augustus de huur vaststelt voor de commerciële huurders. Het gaat bij Sportiom dan om de huur van het doelgroepen- en het 25-meterbad.

Sportiom hanteert een commercieel tarief

Volgens de gemeente waren de zwemscholen in 2018 al op de hoogte gesteld van de aanpassing. Voor hen gaat nu i.p.v. een maatschappelijk tarief, een commercieel tarief gelden. Sportfondsen liet al weten een gerechtvaardigd tarief te gaan hanteren. “Wij ontvangen geen subsidie en zien dus geen reden om een uitzonde­ring op de afspraken te maken.”

Zwembad Kwekkelstijn

“De nieuwe tarieven zijn kostendekkend en ook in lijn met de afspraken”, stelt BenW. De gemeente blijft wel de tarieven bepalen voor verenigingen en scholen. “Want die betalen een maatschappelijk en niet een kostendekkend tarief.”

“De zwemscholen mogen natuurlijk zelf bepalen of zij lessen willen blijven geven in het Sportiom”, stelt het college. “En voor het afzwemmen en diploma-zwemmen kunnen zij tegen een kostendekkend huurtarief gebruik maken van zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen.”

