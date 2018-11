Sportinvesteringsfonds Hilversum kost 1% contributie

Voor veel Hilversumse sportclubs met plannen om hun accommodaties op te knappen was vier jaar geleden geen geld. Zij kunnen nu aan de slag via het Sportinvesteringsfonds Hilversum.

De deelnemers aan het nieuwe Sportinvesteringsfonds Hilversum dragen per sportclub 1% van hun contributie af, met een maximum van 4.000 euro.

Niet verrassend

“Ik moest sportclubs iedere keer vertellen dat er geen geld voor hen was en dat werd ik snel zat”, vertelde sportwethouder Floris Voorink. “Maar via de stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum moet het voor hen een stuk gemakkelijker worden om hun wensen te realiseren.”

Op 14 november gaf de Hilversumse gemeenteraad groen licht voor de start van het fonds. Dat was niet verrassend want bijna alle partijen hadden al aangegeven het voorstel te zullen steunen.

Clubs met accommodatie

Voorink en stichtingsvoorzitter Annette van Trigt, konden daarom dinsdag al iets over het sportinvesteringsfonds vertellen. Bij het fonds zijn 22 verenigingen aangesloten, zo’n 70% van alle clubs.

Deze clubs hebben alle een eigen accommodatie. Het gaat dus vooral om hockey-, voetbal- en tennisclubs maar ook de GAC Hilversum en Roeivereniging Tromp zijn aangesloten. Tot nu toe was het voor een sportclub lastig bij een bank geld te lenen als het bestuur iets aan de accommodatie wilde doen.

1% van de contributie

De deelnemers aan het nieuwe fonds dragen per sportclub 1% van hun contributie af, met een maximum van 4.000 euro. Dat bedrag blijft overigens van hen. Bij elkaar opgeteld leggen de deelnemende clubs nu zo’n 45.000 euro in.

De gemeente verdubbelt deze inleg waardoor het eindbedrag per jaar uitkomt op zo’n 90.000 euro. Hiervoor kunnen clubs bijvoorbeeld aan de slag met verduurzaming van het clubhuis.

Gemakkelijker geld lenen

Een belangrijk voordeel is dat de sportclubs die via dit nieuwe fonds investeren, gemakkelijker geld kunnen lenen. En dat kunnen zij bovendien tegen een lager rentetarief dan normaal is in de markt.

En zeker als de rente weer stijgt kan dat duizenden euro’s voordeel opleveren, zo stelt Voorink. Bovendien kunnen er nu voor veel geld plannen worden gerealiseerd die anders minder kans van slagen zouden hebben.

