Stad Groningen worstelt met tekort aan sporthallen

De stad Groningen moet het gebrek aan sporthallen voor met name twee basketbalclubs snel oplossen. Dat is de wens van vijf oppositiepartijen in de gemeenteraad.

BVG en Scylla kunnen komend seizoen hun trainingen en wedstrijden niet afwerken. Voor meer dan 500 sporters is er namelijk te weinig plek om hun sport te kunnen beoefenen.

Stad Groningen zet clubs buitenspel

“Het probleem voor de clubs lijkt tot de gemeente door te dringen”, stelt raadslid Marjet Woldhuis van 100% Groningen. Zij heeft hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college.

“Achter de schermen zou men al aan een oplossing werken. En daarvoor zouden ambtenaren zelfs hun vakantie hebben uitgesteld. Ik hoop dat er binnen drie weken een oplossing is”, aldus Woldhuis.

CDA-fractievoorzitter René Bolle: “Het is onbegrijpelijk dat deze clubs zo vlak voor het nieuwe seizoen buitenspel staan. De gemeente moet eerst met de clubs uit een alternatief komen, voordat wij sporthallen gaan sluiten.”

September is te laat

In september vergadert de raad pas weer voor het eerst na de vakantie. En dan begint ook het nieuwe sportseizoen. Woldhuis: “Dan is het echt al te laat voor een oplossing. Als er dan nog niets geregeld is, dan is het drama pas echt compleet.”

“Ik snap ook wel dat je niet snel even een nieuwe sporthal neerzet. Maar wij moeten dit tekort snel oplossen, desnoods met een tijdelijke hal. En stad Groningen moet vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen”, aldus Woldhuis. “In 2016 zagen de clubs dit probleem al aankomen. Meerdere raadspartijen stelden er toen ook al vragen over.”

Ook Bolle wil dat BenW een betere oplossing zoekt. “Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een topsporthal waarvan ook Donar gebruik kan maken.”

Puzzel stad Groningen

De stad Groningen startte niet lang geleden het project ‘Beter benutten’ van sportaccommodaties. Maar dat lijkt niet te werken. Voor de basketbalclubs dreigt nu een sportieve en financiële strop als er niet voor het nieuwe seizoen een oplossing is.

