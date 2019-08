De genomineerden voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar 2019’ zijn bekend. De gemeenten Gorinchem, Almere, Venlo en Simpelveld zullen dit jaar om de titel strijden.

Vereniging Sport en Gemeenten De winnende Sportgemeente van het jaar wordt op 25 september bekendgemaakt tijdens het jaarcongres vanin Emmen.

Sportgemeente van het Jaar 2019

Om in aanmerking te komen voor de titel Sportgemeente 2019, konden gemeenten zich kandidaat stellen. Daarvoor moest zij aangeven welke visie de gemeente heeft op haar sport- en beweegbeleid.

Tevens moest de gemeente aangeven hoe zij dit in de hele gemeente in de praktijk wilde brengen. Hoe zorgt de gemeente er bijvoorbeeld voor dat iedereen die wil sporten ook echt kan sporten? Ongeacht hun inkomen, afkomst, geaardheid of lichamelijke beperking.

Veilig en prettig sporten

En met welke partijen werkt de gemeente samen en hoe krijgt zij iedereen betrokken? Wat doet de gemeente eraan om voldoende sportaccommodaties aan te bieden waarin iedereen veilig en prettig kan sporten? En in welke mate zijn die accommodaties al duurzaam?

De vier genomineerde gemeenten hebben overtuigend aangegeven dat zij over een goed sportklimaat beschikken. Maar welke gemeente uiteindelijk de beste is beoordeelt een speciale beoordelingscommissie binnenkort aan de hand van werkbezoeken. Dan kunnen de gemeenten echt laten zien welke sportieve kwaliteiten zij in huis hebben.

Bekendmaking

Sportgemeente van het jaar 2018 is de gemeente Rotterdam. De stad neemt dit jaar geen deel aan de competitie en draagt de titel dus over. Op 25 september as. vindt het VSG jaarcongres in Emmen plaats. Dan maakt de jury bekend welk gemeente zich Sportgemeente van het Jaar 2019 mag noemen.

