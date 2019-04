Sportformateur basis voor een lokaal sportakkoord

De gemeente Buren wil zo veel mogelijk inwoners met plezier laten sporten. Daarom ondertekende de gemeente op 3 april een intentieverklaring voor een sportakkoord. Buren zoekt nu een geschikte sportformateur.

Het gaat goed met de sport in Buren maar tegelijkertijd liggen er een aantal wensen. Bovendien is de gemeente bezorgd over de ontwikkeling op een aantal gebieden.

Werk aan de winkel

Er is in Buren werk aan de winkel. De motorische vaardigheid van kinderen in de gemeente neemt steeds verder af en er zijn groepen mensen die nooit sporten.

De sportaccommodaties staan te vaak leeg en niet iedereen gedraagt zich langs de lijn even respectvol. Bovendien staat het model van de klassieke sportclub steeds meer onder druk.

Veilig werken aan gezondheid

De ondertekening van een intentieverklaring is voor de gemeente Buren de eerste stap naar een sportakkoord. Via dit akkoord wil Buren meer inwoners aan het bewegen en sporten krijgen. De gemeente wil dat iedereen in een veilige omgeving aan zijn of haar gezondheid kan werken.

Het Rijk stelt 15.000 euro beschikbaar om een sportformateur aan te stellen. Deze kan vervolgens samen met zo veel mogelijk lokale sportclubs een sportakkoord opstellen.

Buren zoekt een sportformateur

Buren zoekt nu alleen nog een goede sportformateur. De gemeente schakelt deskundigen van de VSG in maar zoekt ook inwoners die hun bijdrage willen leveren. Geïnteresseerden moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Inwoners die denken dat zij geschikt zijn voor deze taak, kunnen zich nog tot 15 april bij de gemeente melden o.v.v. ‘Sportformateur gemeente Buren’.

Ondertekening in september

Begin juni houdt Buren samen met de VSG en de sportformateur, een startbijeenkomst voor al haar clubs. De gemeente wil het sportakkoord daarna ergens in september tijdens de Nationale Sportweek ondertekenen. Buren hoopt in het akkoord zo veel mogelijk clubs en maatschappelijke partners te binden.

