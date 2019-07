Sportfonds Barneveld krijgt te weinig aanvragen

Barneveldse sportclubs laten geld liggen. De clubs spreken het Sportfonds Barneveld dat sinds 2017 bestaat, te weinig aan. Dat is voor de gemeente reden om het fonds bekender te maken.

Het sportfonds stelt elk jaar 25.000 euro subsidie beschikbaar. Clubs kunnen deze aanvragen als zij, los van hun aanbod, sportieve maatschappelijke activiteiten willen organiseren.

Geld over in Sportfonds Barneveld

Zo’n activiteit kan een wandelactiviteit voor ouderen zijn maar bijvoorbeeld ook een bewegingsles voor kinderen. Zo vergroten clubs hun maatschappelijke betrokkenheid en stimuleren zij sport en beweging bij nieuwe doelgroepen.

“Er zijn al een aantal mooie activiteiten gerealiseerd”, zegt sportwethouder Didi Dorrestijn. “Maar er komen over het algemeen veel te weinig aanvragen binnen. De gemeente houdt nu uit het potje van het Sportfonds Barneveld geld over dat naar de algemene kas terugvloeit.”

Aanvraagdrempel Sportfonds Barneveld verlagen

Barneveld wil daarom het sportfonds bekender maken. “De gemeente wil ook de drempel verlagen door het wat makkelijker te maken om subsidie aan te vragen. Dat kan voortaan door het invullen van een formulier op de website van de gemeente.”

Nadat een sportvereniging een aanvraag heeft ingediend, adviseert een speciale commissie BenW daarover. In die commissie zitten vertegenwoordigers van sportclubs, van Welzijn Barneveld en ambtenaren. Het Sportfonds Barneveld is in 2017 in eerste instantie voor twee jaar ingesteld. De gemeente zal eind 2019 het gebruik van het fonds evalueren.

Nationaal Preventieakkoord

Medio juni trok ook raadslid Sandra Reemst al aan de gemeentelijke sportbel. Het was haar gebleken dat Barneveld niet aan het Nationaal Preventieakkoord deelneemt.

De VVD-fractie in de raad wilde van BenW weten waarom niet. Volgens Reemst laat de gemeente daarmee de kans op extra sportstimulering van de inwoners liggen.

