Sportfonds 18+ nu voor een grote groep Haarlemmers

In gemeente Haarlem is sinds kort het Sportfonds 18+ beschikbaar. Via dit fonds krijgen nog meer inwoners van Haarlem de kans om te gaan sporten en bewegen.

Voor een grote groep inwoners van Haarlem bestond nog geen subsidieregeling. Voor deze mensen is nu het sportfonds 18+ in het leven geroepen.

Tussengroep sportfonds 18+

Haarlem heeft een sportfonds voor zowel de jeugd als voor senioren. Deze groepen kunnen hiermee voor weinig geld sporten uitproberen. Maar voor de grote tussengroep, de groep sportfonds 18+, bestond nog geen aanbod of subsidieregeling.

Lucia Grooff is initiatiefneemster en buurtsportcoach bij SportSupport. “Ook inwoners van 18 tot 50 jaar oud kunnen nu tegen een kleine vergoeding, ontdekken welke sport bij hen past. Daarna kunnen ze eventueel lid worden van een sportvereniging.”

Eénmalig 100 euro korting

Via dit Sportfonds 18+ kunnen houders van de ‘Haarlem pas‘ éénmalig 100 euro korting krijgen op de contributie van een sportaanbieder of een sportclub.

Grooff adviseert iedereen die daarvan gebruik wil maken om niet te lang te wachten. “Want het fonds is niet onuitputtelijk. Als het leeg is kunnen aanvragers die 100 korting niet meer krijgen.”

Animo in kaart

SportSupport brengt via een pilot de animo voor deze opzet in kaart. “Als nou blijkt dat er veel interesse is, dan is de kans groot dat dit sportfonds 18+ een vast vervolg krijgt”, stelt Grooff. “Want in de gemeente Haarlem staat sporten en bewegen hoog op de agenda. Sporten houdt Haarlemmers langer fit en gezond. Bovendien is het ook leuk om anderen via een sportvereniging te ontmoeten.”

De gemeente stuurt de Haarlem Pas elk jaar in januari toe aan Haarlemmers met een minimum inkomen. Ook inwoners die na januari minder bedeeld zijn geraakt, kunnen bij de gemeente Haarlem zo’n pas aanvragen.

Follow @Allesportzaken