Borne wil sporten met een psychische beperking

Wethouder Martin Velten bij de gemeente Borne wil alle lokale sportclubs enthousiast maken om activiteiten te ontwikkelen voor mensen met een psychische beperking. “Ieder goed initiatief om kwetsbare mensen te helpen, is de gemeente wel wat waard.”

Sportwethouder Martin Velten: “Inwoners met een beperking moeten straks kunnen sporten bij alle Bornse sportclubs.”

Kinderen met autisme

Zo is wethouder Velten al langer in gesprek met ouders van kinderen met autisme. Hij wil ook deze jongeren via sport in beweging zien te krijgen. “Wij hebben met de ouders afgesproken om samen te onderzoeken hoe wij dat voor elkaar kunnen krijgen.”

Sporten met een psychische beperking

“Maar ik wil nu het onderwerp ‘sporten voor mensen met een beperking’ veel breder gaan trekken”, zegt Velten. “Voor iedereen in Borne met een psychische beperking die wil sporten, zou de gemeente in de toekomst iets moeten kunnen betekenen.”

Voordelen

Als dat lukt ziet de wethouder veel voordelen om deze mensen aan een sportclub te binden. “Door te sporten en te bewegen leven zij gezonder en bovendien doen zij binnen een sportclub sociale contacten.”

“De gemeente wil zich ervoor inspannen om dat tot stand te brengen. Want mensen met een psychische beperking mogen niet langs de kant blijven staan”, aldus Velten.

