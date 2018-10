Sportdebat in Groningen blijft weer zonder winnaars

Het sportdebat in de gemeente Groningen leverde vrijwel geen debat op maar wel overeenstemming. Alle aanwezige politieke partijen willen extra geld uitrekken voor de breedtesport in de gemeente.

De Sportkoepel die de belangen van de sportclubs in stad vertegenwoordigt, organiseerde het sportdebat. De koepel wil dat er structureel 2 à 3 miljoen euro extra voor breedtesport.

Verbazing

De aanwezige partijen wilde ook meer geld voor de sport maar wilden geen bedragen noemen. CDA-lijsttrekker René Bolle was verbaasd dat alle partijen, waaronder de huidige coalitiepartijen, extra geld wilden uittrekken, vooral voor de aanpak van sportaccommodaties.

“Ik heb namelijk regelmatig geprobeerd om extra geld los te krijgen voor de sport, maar dat lukte nooit. Ik ben benieuwd of het na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november wel gaat lukken”, aldus de CDA-voorman. Aan de verkiezingen doen in Groningen 13 partijen mee.

Sporthoofdstuk

D66-kandidaat raadslid Sander Claasen wees de aanwezigen op het feit dat er in het huidige coalitieakkoord voor het eerst in de geschiedenis een hoofdstuk ‘sport’ is opgenomen. Zijn partij leverde ook de huidige sportwethouder in het college.

De toehoorders bleken zich zorgen te maken over het huidige sportbeleid. “En vooral het beleid rond de sporthallen”, zo benadrukte Wiebe van der Ploeg, voorzitter van korfbalvereniging Nic. “Met de sloop van de sporthal in de stadswijk De Wijert is voor zaalsportclubs een serieus capaciteitsprobleem ontstaan.”

Geen antwoord

Maar ook de basketbalclubs lieten nogmaals weten dat het vijf voor twaalf is want zij hebben te weinig trainingsruimte. “En een structurele oplossing is nog niet in zicht, terwijl de tijd begint te dringen.”

Vanuit de partijen kwam daarop geen antwoord. PvdA en D66 snelden zich na afloop van het debat wel naar de clubs om in gesprek te gaan. Net als het eerdere sportdebat, kende ook dit debat van de Sportkoepel geen winnaar. En ook deze keer sloegen de vonken er niet van af.

