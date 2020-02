Sportcomplexen in Midden-Drenthe snel verduurzaamd

Een dertiental sportcomplexen in Midden-Drenthe wordt in hoog tempo energiezuiniger gemaakt. De planning is dat de 13 voetbal-, korfbal- en tennisaccommodaties al voor eind 2020 zijn aangepakt.

De gemeente wil de 13 complexen 70 tot 80% energiezuiniger maken. Dat gebeurt o.m. door de plaatsing van zonnepanelen, warmtepompen en LED-verlichting en door betere isolatie.

Pakket met maatregelen

“In 2018 is door een technisch adviseur in en rond alle gebouwen van de clubs al een energiescan uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is voor elk complex een passend pakket met te nemen maatregelen opgesteld”, zo stelt wethouder Erjen Derks. Sommige clubs zijn zelfs al aan de slag gegaan met de aanpassing van hun complex.

Sportcomplexen in Midden-Drenthe

Derks: “Het is mooi om te zien dat de clubs in de sportcomplexen in Midden-Drenthe zo enthousiast meewerken. Dat past ook bij de afspraken die wij als college van BenW hebben gemaakt over verduurzaming en het gebruik van andere vormen van energie.”

Ruim vijf ton van de gemeente

De clubs en de gemeente nemen elke 35% van de kosten van deze verduurzaming voor hun rekening. Het Rijk moet die bijdrage nog aanvullen met een subsidie. De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft voor deze actie al ruim 560.000 euro beschikbaar gesteld. In maart 2020 beslist de raad over de verdeling van het geld voor de verduurzaming.

