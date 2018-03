Sportcomplex Olympia in Rotterdam officieel geopend

Op zaterdag jl. zijn de deuren open gezwaaid van het nieuwe Sportcomplex Olympia. Sportclubs zoals Hockeyclub Feijenoord, vv FC IJsselmonde en Rotterdam Atletiek verzorgden er clinics en demonstraties, aangepast aan het koude weer.

Adriaan Visser Sportwethouderoverhandigde de wedstrijdballen aan de voorzitters van FC IJsselmonde en HC Feijenoord. En daarmee werd Sportcomplex Olympia officieel geopend.

Huur per uur

Sportcomplex Olympia is gevestigd op de locatie Varkenoord, pal naast De Kuip. Het is het eerste buitensportcomplex in Rotterdam waar iedereen een sportveld, inclusief kleedkamers, voor een uur kan huren. Eigenlijk net zoals dat nu al bij veel sporthallen gaat.

Intensief gebruik stimuleren

De velden zijn niet alleen geschikt voor hockey en voetbal, maar ook voor korfbal en (recreatief) tennis. Sportcomplex Olympia beschikt bovendien over een beachcourt met twee beachvolleybalvelden en ook atletiek krijgt op het complex een plaats.

In de toekomst, als er nog twee sportvelden zijn aangelegd, zal er ook cricket, softbal en American football kunnen worden gespeeld. De gemeente wil intensief gebruik van het complex stimuleren en hoopt dat meer mensen zullen gaan sporten en bewegen.

Verzamelgebouw voor clubs

Het imposante verzamelgebouw voor sportclubs is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het dak van het gebouw is ook de tribune, met een prachtig uitzicht over het sportcomplex, de voetbal- en de hockeyvelden.

Onder de tribunes bevinden zich drie sportkantines. Zowel de kleedkamers als bergruimtes op de begane grond, zijn voor gezamenlijk gebruik. Het Sportbedrijf Rotterdam heeft speciaal voor het complex een sportparkmanager en een beheerder aangesteld.

Kloppende sporthart

Sportcomplex Olympia is het eerste project van de ontwikkeling van het gebied Stadionpark dat gereed is. Dit moet een kloppende sporthart van Rotterdam worden. Sportbedrijf Rotterdam draagt zorg voor de verhuur en het onderhoud van de velden en de kleedkamers.

Follow @Allesportzaken