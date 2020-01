Sportcomplex in Rijsenhout lijkt niet haalbaar

De plannen die zijn gemaakt voor een sportcomplex in Rijsenhout lijken niet haalbaar. De gemeente Haarlemmermeer ziet de plannen financieel en ruimtelijk niet zitten en werkt er niet meer aan mee.

Eerste paal Sportcomplex in Rijsenhout

Dat is een grote domper voor de verenigingen en de Rijsenhoutse regiegroep. Zij hebben twee jaar lang aan de plannen gewerkt en bovendien is de druk groot. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) wil mogelijk wel honderdduizenden euro’s meebetalen aan een sporthal.

Maar dan moet wel nog dit jaar de eerste paal de grond in. Of dat nog is te realiseren, is de vraag nu de gemeente niet meer mee werkt. De clubs stellen nu dat het plan voor de gemeente ‘te complex’ is.

Ongeloof en verbazing

Navraag heeft geleerd dat de gemeente Haarlemmermeer medewerking aan de plannen inderdaad heeft stopgezet. Er heerst alom ongeloof en verbazing over het besluit en de timing ervan. Het gevoel overheerst dat de gemeente en BenW de materie niet serieus neemt.

“Het huidige plan is financieel en ruimtelijk niet haalbaar en daarover zijn meerdere gesprekken gevoerd”, stelt de gemeente. “En wij snappen de teleurstelling van de sportclubs ook heel goed.”

“Maar net zoals bij andere plannen, moeten deze financieel, juridisch en planologisch wel haalbaar zijn. Wij kunnen ook geen onderscheid maken met andere initiatiefnemers. En over de mogelijke bijdrage van SLS gaat de gemeente niet.”

Nieuwe stappen

Maar de Rijsenhouters geven de moed niet op. De sportverenigingen, de regiegroep en de SLS gaan nog altijd voor realisatie van een accommodatie. De komende periode beraden zij zich dan ook op nieuwe stappen.