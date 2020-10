Sportclubs willen wel samen een omni-accommodatie

Vv Bato, hockeyvereniging HCW en Kv Korwi zien een nieuw sportpark in de gemeente Oldambt wel zitten. Zij zien zichzelf wel spelen op een gezamenlijke omni-accommodatie. En Oldambt heeft wel oren naar het idee.

Oldambt verkeert in zwaar weer maar de sportclubs zijn al gewend aan het geldgebrek. Zij moeten leven met kapotte velden, afgeschreven clubhuizen en versleten hekwerk.

Meer mollen dan leden

Korwi voorzitter Romke Groeneveld: “Wij zijn allemaal aan kunstgrasvelden toe. De hockeyers spelen op een dertig jaar oud veld dat is afgeschreven en wij korfballen op natuurgras. Op ons veld kun je amper nog spelen, wij hebben bijna meer mollen dan leden rondlopen.”

De gemeente plakt nu ‘pleisters’ op de afgeschreven gebouwen. De slechte financiële situatie biedt echter hoop. Oldambt wil namelijk afgeschreven gebouwen en velden afstoten en een of meer omni-sportaccommodaties bouwen. Dat zou de gemeente minder kosten.

Samen inkopen

Bato voorzitter Pascal Spijker: “Je kunt samen inkopen en de ruimte anders indelen voor meer speelvelden. Je kunt dan meer leden en schoolkinderen laten sporten. Op dit moment vragen onze accommodaties heel veel onderhoud. Dan kun je beter een nieuwe omni-accommodatie bouwen en nieuwe velden neerleggen die weer jaren mee kunnen.”

Maar hoe precies is nog even de vraag. “De gemeente denkt na over een omni-accommodatie waarin alle clubs een eigen ruimte hebben”, weet Arnold Roege van Hockeyclub Winschoten. “Zo behoudt elke club zijn identiteit.” De verenigingen denken graag mee over zo’n omni-sportaccommodatie. Roege: “De gemeente wil ons waar nodig ondersteunen en helpen.”

Meer verenigingen en omwonenden betrekken

De clubs benadrukken dat zij meer verenigingen en omwonenden bij de plannen willen betrekken. Wij willen niet dat dat deze laatste groep ineens voor verrassingen komt te staan”, zo besluit Spijker.

