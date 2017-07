Houdgreep Soester sportclubs duurt veel te lang

In het overleg tussen de sportverenigingen aan de Bosstraat en de gemeente Soest worden de clubs in een houdgreep gehouden. Toch zou een oplossing binnen bereik zijn waar “iedereen zich in kan vinden”, stelt Bren Bijlard, ex voorzitter van vv SEC.

vv Hees SEC heeft haar plek aan de Bosstraat met veel moeite en geld van de clubleden opgebouwd. De club vreest het scenario te moeten verhuizen naar het terrein van

Niet verhuizen

“SEC is een bloeiende voetbalclub maar wij groeien uit ons (parkeer) jasje. Er moet dus iets gebeuren maar wij willen niet verhuizen. Ouders willen voor hun kids een andere club gaan zoeken omdat vv Hees te ver uit de buurt en in de bossen ligt”, aldus de nieuwe voorzitter Kees Hilhorst.

Totaalplan

René van Hal, voorzitter van de Sport Federatie Soest: “Deze zaak sleept zich al eeuwen voort. Er moet nu een totaalplan komen, want er ontstaat steeds opnieuw onrust onder de clubs. Voor de clubs voelt de huidige impasse zoals een houdgreep.”

Voetbalclubs bij elkaar

De aanleg van hand- en softbalvelden bij Hees is volgens voorzitter Sjoerd Visser van de Knickerbockers een dure oplossing. “Er zijn redenen te bedenken om de voetbalclubs bij elkaar te zetten. Beide clubs hebben bijvoorbeeld gebouwen die moeten worden vernieuwd. En aan de Bosstraat blijft ruimte over voor uitbreiding als andere clubs blijven groeien.”

Idee verworpen

Om verhuizing te voorkomen, stelde vv SEC voor om haar terrein te laten gebruiken door voetbal, honkbal en hockey samen. Maar dat idee is door de andere clubs om allerlei praktische redenen zoals de grashoogte, verworpen.

Houdgreep

Het motto van SEC was altijd “niet zeuren en vragen bij de gemeente, maar het zelf doen. Wij hebben veel geïnvesteerd in ons clubgebouw en een tribune”, zegt Hilhorst. “Verhuizing zou nu pure kapitaalvernietiging betekenen.” BenW van Soest gaan proberen om in de komende maanden een besluit te nemen maar intussen duurt de houdgreep maar voort.”

