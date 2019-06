Sportclubs Oldambt houden gemeente aan afspraken

Een deel van de 13 amateurclubs in de gemeente Oldambt is boos op wethouder Kees Swagerman. De wethouder lijkt niet van plan de afspraken over het onderhoud van de sportparken na te komen.

Volgens de clubs zijn met de clubs afspraken gemaakt die de gemeente moet nakomen. Dat stellen vvs Oostwold, vv Nieuweschans en vv BATO.

Geen euro meer

Oldambt verkeert financieel in zwaar weer. Over 2018 komt de gemeente 5,3 euro miljoen tekort. En in de eerste maanden van 2019 komt Oldambt al op 3,3 miljoen euro tekort. Volgens Swagerman is dit ontstaan in de Jeugdzorg, de WMO en de bijstand dus moet de gemeente bezuinigen.

“De gemeente is niet verplicht om het groenonderhoud van sportaccommodaties te verzorgen. Dus als je voetbal wilt blijven aanbieden, dan moet je je eigen sportpark maar onderhouden. De gemeente steekt er geen euro meer in”, aldus de wethouder.

Gemeente breekt belofte

Die uitspraak heeft bij de drie voetbalclubs kwaad bloed gezet. De clubs beroepen zich op afspraken die de 17 amateurclubs met Oldambt hebben gemaakt. En een deel van die clubs heeft nog steeds achterstallig onderhoud.

“Adviesbureau Sweco heeft dit onderzocht een concludeerde dat het achterstallige onderhoud moest worden aangepakt. De gemeente beloofde dat te zullen doen, maar als je dit hoort lijkt die belofte weinig waard.”

De levensverwachting in Oldambt blijkt ook zo’n 2 jaar lager te liggen dan in de rest van Nederland. Dat zou een reden moeten zijn om inwoners juist meer aan het sporten te helpen.

Afspraken niet nagekomen

Voorzitter Dick Smook van vv Nieuweschans: “Swagerman loopt op de zaken vooruit. Bezuinigingen door problemen met de Jeugdzorg en WMO mogen niet ten koste gaan van de sport.” Ook voorzitter Patrick Spijker van vv Bato is geschrokken.

“Alle voetbalclubs zijn met Oldambt in gesprek over het onderhoud dat al twee jaar niet goed is. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt die niet zijn nagekomen. De wethouder zegt nu dat hij deze zo van tafel kan vegen. Nou, laat dat dan maar zien.” De clubs houden de gemeente aan de afspraken. “Want die maak je met elkaar om ze na te komen.”

Follow @Allesportzaken