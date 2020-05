Sportclubs Noordoostpolder langer van de haak

Sportclubs in de gemeente Noordoostpolder hoeven tot 1 september geen huur te betalen voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

Wiemer Haagsma “BenW wil de clubs helpen om hun vitaliteit te behouden”, zo vertelde sportwethouder. “Geen huur berekenen voor de accommodaties helpt hen daarbij.”

Sportclubs Noordoostpolder zonder inkomsten

“Wij zijn blij dat de clubs voor een deel weer open mogen. Het is wel spijtig dat hun faciliteiten zoals kantines voorlopig nog dicht moeten blijven. Dat zorgt er jammer genoeg voor dat zij vrijwel geen inkomsten hebben”, zo stelde Haagsma.

De opschorting van de huur voor de clubs is wel onder voorbehoud. Het kan namelijk zo zijn dat de kantines, vanwege versoepeling door de overheid, eerder open mogen. De gemeente zal de clubs dan weer – zoveel eerder – huur in rekening gaan brengen.

Compensatie gemiste huurinkomsten

De huur die de clubs moesten betalen voor het gebruik van accommodaties, was al opgeschort tot 1 juni. Het Rijk compenseert gemeenten namelijk tot die datum voor de gemiste inkomsten. De overheid stelt hiervoor landelijk 90 miljoen euro beschikbaar.

Noordoostpolder kan de clubs, als extra hulp, ook een lager ozb-tarief in rekening brengen. Raadslid Sjoerd de Boer vroeg BenW al in maart om te beoordelen of dat mogelijk zou zijn. Vooralsnog is niet duidelijk of de sportclubs in Noordoostpolder zo’n voordeel ook gaan krijgen.

