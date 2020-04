Maastricht haalt sportclubs niet van de huurhaak

Maastricht Sport is de sportorganisatie van de gemeente Maastricht. De organisatie faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert en organiseert sporten in Maastricht.

Maastricht Sport faciliteert een groot aantal c lubs en gebruikers van sportaccommodaties. Maar die krijgen geen tijdelijke ontheffing van de betalingsverplichting van de huur.

Geen sprake van

De Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) vroeg BenW om de huur van clubs tijdelijk kwijt te schelden. Maar het stadsbestuur heeft de SAB laten weten dat daar geen sprake van kan zijn. Clubs die een accommodatie huren van Maastricht Sport, krijgen tot uiterlijk het einde van 2020 uitstel van betaling.

Het clubleven ligt door de coronacrisis helemaal stil. Geen enkele sportclub mag gebruik maken van clubhuizen of sportvelden. Toch is uitstel het enige dat het stadsbestuur de sportwereld in de stad biedt.

Eerst het financiële plaatje rond

Maastricht heeft dit besloten omdat het onduidelijk is welke financiële consequenties de coronacrisis zal hebben. De gemeente wil eerst na de crisis het financiële plaatje voor alle clubs in kaart brengen.

Pas daarna beslist het college of uitstel van de huur het maximale is dat zij voor de sportclubs kan doen. De gemeente zal in de besluitvorming de landelijke mogelijkheden van compensatie meenemen. Het is maar de vraag of een aantal Maastrichtse clubs het tot die tijd kunnen overleven.

Follow @Allesportzaken