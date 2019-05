Snellere verduurzaming sportclubs in Midden-Drenthe

De energieprijzen zijn in 2019 met ruim 20% gestegen. Daarom vraagt de PvdA in de gemeente Midden-Drenthe om meer haast te maken met de verduurzaming van sportparken.

Sportclubs in Midden-Drenthe hebben flink hogere energielasten. De PvdA wil daarom dat de gemeente meer vaart maakt de verduurzaming van de accommodaties.

Plan voor de verduurzaming

De gemeente Midden-Drenthe wekt al aan een plan voor de verduurzaming van de accommodaties. Maar dat schiet niet op en het duurt (te) lang voordat dit plan klaar is.

De gemeenteraad praat veel over commerciële plannen om duurzame energie op te wekken. Maar de partij ziet dat er veel subsidiegeld afvloeit naar bedrijven en grondbezitters die een zonnepark willen aanleggen.

“Dat ziet de partij liever anders”, aldus raadslid Tineke Posthoorn. “Door hallen, gymnastiekzalen en sportclubs te verduurzamen blijft sporten voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar.”

Kostenpost voor de leden

De energierekening is voor vrijwel alle sportclubs in Midden-Drenthe één van de grootste kostenposten. Maar betaling van de toegenomen energiekosten moet wel uit de portemonnee komen van de sportende leden. De fractie vindt dat een ongewenste ontwikkeling omdat “sporten via een club voor iedereen betaalbaar moet blijven.”

De club een belangrijke leerschool

“Sportclubs zijn belangrijk voor opgroeiende kinderen. Naast bewegen is de club een belangrijke leerschool. Kinderen leren met elkaar om te gaan, ze ontwikkelen vaardigheden en ze leren omgaan met regels. Naast familie en school is de sportvereniging een belangrijke plek voor kinderen en volwassenen. Daarom moet sporten bij een vereniging betaalbaar blijven.”

Werk aan de winkel

In Midden-Drenthe is een derde van de inwoners lid van een sportvereniging. Dit komt overeen met ruim 10.000 inwoners. Bijna 54% van de kinderen is lid van een van de sportclubs in Midden-Drenthe. Werk aan de winkel dus, want 46% van de kinderen is nog geen lid.

