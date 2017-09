Sportclubs gemeente Aa en Hunze positief gestemd

Sportverenigingen in de gemeente Aa en Hunze doen het goed. Dat blijkt uit de Verenigingsmonitor 2017. De clubs zijn zeer positief over het contact en de samenwerking met de gemeente.

De clubs in Aa en Hunze zijn tevreden over hun ledenaantallen en hebben hun financiën goed op orde. Op sommige onderdelen wordt ondersteuning door de gemeente op prijs gesteld.

Vrijwilligers en speciale doelgroepen

Bijvoorbeeld voor zaken zoals het behouden en werven van vrijwilligers en het starten van een aanbod voor speciale doelgroepen. De gemeente gaat o.a. hierover met de clubs praten, tijdens de verenigingsavond op 26 september.

Thema’s

Sportwethouder Co Lambert: “Met de uitkomsten van de smonitor kijken we waar we als gemeente de nadruk op moeten leggen. Dat doen wij op thema’s zoals gezond sporten, ouderen langer gezond houden en jongeren positief stimuleren.”

Op deze punten ligt voor Aa en Hunze ook een taak die goed aansluit op ons sociaal beleid. Die pakken wij in overleg met de clubs op.”

Jeugdsportfonds

Uit de verenigingsmonitor blijkt ook dat niet alle clubs op de hoogte zijn van het werk van het Jeugdsportfonds. Dit fonds geeft jongeren uit gezinnen met onvoldoende geld voor een clublidmaatschap, toch de gelegenheid om te sporten.

Voor de verenigingsavond op 26 september zijn alle clubbestuurders uitgenodigd. Op de avond zal ook aandacht worden besteed aan het Jeugdsportfonds en aan ‘Positief Opgroeien Drenthe‘ (POD). POD helpt positief gedrag bij kinderen in Drenthe te stimuleren.

Verenigingsmonitor 2017

Tijdens deze avond zullen ook de uitkomsten van de Verenigingsmonitor 2017 besproken worden. Deze geeft een goed beeld van de stand van zaken bij de clubs. De gemeente heeft de monitor in het voorjaar uitgezet onder 49 clubs en hierop hebben 35 verenigingen gereageerd.

