Sportcampus Schagen komt er (voorlopig) niet

De komst van Sportcampus Schagen staat op losse schroeven. Met uitzondering van sportwethouder Joke Kruit, wil BenW hier nu niet mee verder, mede vanwege de coronacrisis.

Het college van BenW van Schagen laat het idee van een sportcampus Schagen varen vanwege de kosten. Alleen sportwethouder Joke Kruit ziet nog kansen.

Sportcampus Schagen te duur

BenW onderzocht of een Sportcampus Schagen haalbaar was. Maar de kosten blijken, nog zonder een zwembad, al ruim 14 miljoen euro te zijn. En met een zwembad 30 miljoen euro.

Gezien de onduidelijkheid over de financiële gevolgen van de coronacrisis, doet BenW verder geen onderzoek meer.

Opbrengst grond Groenoord

Sportwethouder Kruit betreurt het besluit. Er is in haar ogen niet voldoende rekening gehouden met de opbrengst van de grond op ‘Groenoord’. Schagen kan, na vertrek van de sportclubs, deze locatie namelijk gebruiken voor woningbouw. “Ik maakte en maak mij sterk voor een Sportcampus Schagen. Maar BenW acht de opzet nu dus even niet verstandig. Dat heb ik maar te accepteren.”

Sportvelden vervangen

Kruit: “Onze sportaccommodaties zijn al op leeftijd dus die vragen de komende tien jaar om investeringen. Daarom is het idee van een sportcampus niet zo vreemd. BenW vindt het nu echter niet de tijd om in een Sportcampus Schagen te investeren.”

Wethouder Hans Heddes vult aan: “Een aantal sportvelden is nu al aan vervanging toe. Die kunnen niet acht jaar wachten tot de nieuwe sportcampus er is. Die kosten moet je dus toch al maken.”

Niet alles past op Groenoord

De gemeente gaat wel verder met de plannen voor Groenoord. Schagen gaat kijken of het de wens van vv Schagen United om op één locatie te sporten, kan vervullen. Eind vorig jaar werd duidelijk dat niet álle buitensport op Groenoord past. Daarom kijkt de gemeente nu naar wat mogelijk is. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hierover in het najaar van 2020 een besluit neemt.

