Sportcafé Barendrecht houdt een wilde enquête

Ook de sportclubs in de gemeente Barendrecht maken een bijzondere periode door. Daarom heeft het sportcafé Barendrecht een wild initiatief gestart om de clubs samen op te laten trekken.

Op 14 april ontving sportwethouder Nico Bults de resultaten van een onderzoek van het sportcafé. Deze zijn ook al besproken in de digitale raadsvergadering.

Sportcafé Barendrecht zonder officiële status

Niet alle clubs wilden aan het onderzoek meedoen. Raadslid en vv Smitshoek voorzitter Simon Kelder stoorde zich aan de vragen. De initiatiefnemers van sportcafé wilde van alles weten over de financiën van de clubs. “Zij vroegen nog net niet onze pincode”, aldus Kelder.

Hij vroeg zich af welke autoriteit het sportcafé in Barendrecht eigenlijk heeft. Hij vindt dat een inventarisatie over het wel en wee van de clubs bij de gemeente of de sportraad thuishoort. In een reactie gaf Bults aan dat sportcafé geen officiële adviserende status heeft.

Reacties samengevat

Desondanks beantwoordden veel clubs toch de vragen. Zo ook de BVV Barendrecht. ”Wij hebben zelf overigens ook al een brief naar wethouder Bults gestuurd”, stelde voorzitter Martin Seltenrijch.

Het sportcafé heeft een analyse gemaakt van de reacties van de clubs en deze gebundeld. Deze samenvatting is samen met een ‘hoe nu verder’ voorstel aan Bults gestuurd. Veel clubs vulden maar een deel van de vragenlijst in. Zij representeren circa 7.000 sporters in Barendrecht.

Gevolgen van de crisis

Een deel van de clubs heeft niet alle vragen ingevuld maar staat wel achter het initiatief. De gevolgen van de coronacrisis voor de clubs zijn in Barendrecht:

– het gemis van activiteiten die geld in het laadje brengen;

– de gevolgen voor de clubs door het gemis van deze inkomsten;

– het verlies van leden en het stokken van de instroom van leden;

– de sportieve gevolgen van de crisis

Sportwethouder Bults gaf aan blij te zijn met dit initiatief. Maar wat de gemeente met de gegevens gaat doen is niet duidelijk.

