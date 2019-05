Sportbezuinigingen Tiel kunnen ook averechts werken

Vertegenwoordigers van Tielse sportclubs reageerden zeer kritisch op de sportbezuinigingen van het gemeentebestuur. De Federatie Tielse Sportverenigingen (FTS) dreigt de samenwerking voor een nieuw sportbeleid zelfs stop te zetten.

Met name door tekorten op de jeugdzorg moet Tiel jaarlijks zo’n 2,5 miljoen euro bezuinigen. BenW bedacht hiervoor een groot pakket bezuinigingsmaatregelen.

Privatisering van sportaccommodaties

Het college nodigde de sportclubs uit voor een toelichting op de plannen. Op 13 juni as. kunnen de inwoners op een inspraakavond reageren op de plannen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad op 26 juni een besluit moeten nemen. Voor de sportclubs hebben de sportbezuinigingen in ieder geval gevolgen.

De gemeente vermindert het budget voor activiteiten en de waarderingssubsidies van 43.000 naar 18.000 euro. Bovendien komt er een onderzoek naar het privatiseren van sportaccommodaties. De sportclubs zouden dan zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud en beheer.

Einde Heel Tiel beweegt

Voorzitter van de FTS, Bert de Rooij, reageert bitter op de geplande bezuinigingen. “De sportclubs werken samen met de gemeente hard aan het plan ‘Heel Tiel beweegt’. Via dit plan moeten veel meer inwoners gaan sporten.”

“De gemeente wil nu, vanwege de tekorten op de jeugdzorg, meer dan 60% van dit budget wegbezuinigen. Als dit zou doorgaan, dan wordt ons iedere stimulans om meer jeugd aan het sporten te krijgen ontnomen. Dan kunnen wij beter maar de stekker uit ‘Heel Tiel beweegt’ trekken.”

Sportbezuinigingen is verkeerde aanpak

“De gemeente kiest de verkeerde aanpak om de begroting sluitend te krijgen”, stelt De Rooij. “Zij moeten wat doen aan die hoge kosten, want in Tiel zitten blijkbaar veel kinderen in de jeugdzorg. Dan moet je eerst eens onderzoeken hoe dat komt en om welke kinderen het gaat.”

“Als je de stimulerende werking van sportclubs voor kinderen wegneemt, dan worden de kosten voor jeugdzorg misschien nog hoger. Zo zouden sportbezuinigingen zelfs een averechts effect kunnen hebben.”

