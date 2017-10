Sportbedrijf Zutphen tegen versnipperd beheer

“Richt een Sportbedrijf Zutphen op om de binnensport accommodaties in de gemeente te beheren.” Na onderzoek is dat het advies van het Utrechtse adviesbureau Procap aan de gemeente Zutphen.

Er ging sinds de ingebruikname in 2015 veel mis bij het zwembad de IJsselslag . Daarom liet Zutphen onderzoeken hoe het zwembad beter beheerd zou kunnen worden.

Rol van de gemeente

Dat zou volgens het bureau dus kunnen door een overkoepelend Sportbedrijf Zutphen op te richten. “Door schaalgrootte zou professioneler kunnen worden gewerkt”, zo stelt Procap. “Omdat de rol van de gemeente dan duidelijker is, zouden veel problemen kunnen worden voorkomen.”

Gebrek aan professionaliteit

De gemeente gaat de voor- en nadelen van een Sportbedrijf Zutphen onderzoeken en hakt waarschijnlijk in Q1 2018 de knoop door. Nu zijn de vrijwillige bestuurders van de stichting Sportaccommodaties Zutphen nog verantwoordelijk voor IJsselslag. Deze stichting werd echter een gebrek aan professionaliteit verweten.

Goed gedaan of niet

Dat euvel bleek toen het zwembad dit jaar een maand dicht moest vanwege gezondheidsklachten van de bezoekers. “Daarna hebben wij ons afgevraagd of wij het allemaal wel goed hebben gedaan”, lichtte wethouder Coby Pennings toe. “Je wilt als gemeente toch zoveel mogelijk voorkomen dat zich in de toekomst meer problemen voordoen.”

Versnipperd beheer binnensport accommodaties

“Het beheer van de binnensport accommodaties in Zutphen is nu versnipperd”, constateert Procap. “Zo is de Hanzehal in beheer bij theater de Hanzehof en het sportcomplex de Kei bij Optisport.

Het beheer van sporthal de Mene en 13 kleine gymzalen ligt weer bij de gemeente. Het beheer van de buitensport accommodaties is veel duidelijker want de velden zijn in beheer bij de gemeente en de clubhuizen bij clubs.

Meer lijn via een Sportbedrijf Zutphen

Procap adviseert om de buitensport accommodaties ongemoeid te laten. Maar de aansturing van de binnensport accommodaties is nu soms lastig vanwege de rol van de gemeente. Pennings: “Daarin zou meer lijn kunnen komen met een Sportbedrijf Zutphen.”

