Sportbedrijf Rotterdam gaat op 1 januari 2018 live

Het Sportbedrijf Rotterdam beheert en onderhoudt vanaf 2018 de gemeentelijke sportaccommodaties en programmeert de sportactiviteiten. Met de strat van dit sportbedrijf wil de gemeente meer Rotterdammers van alle leeftijden aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Rotterdam zal voor 100% eigenaar worden van het sportbedrijf.

Sportbedrijf Rotterdam krijgt 350 medewerkers

Het nieuwe Sportbedrijf Rotterdam zal zo’n 200 gymzalen, sportcomplexen, schoolsportcomplexen, tennisparken, sporthallen en zwembaden gaan beheren. De 350 medewerkers van de gemeente die nu in de uitvoering werken, komen in dienst van het sportbedrijf.

De nieuwe sportorganisatie zal één loket gaan opzetten voor vragen en wensen van sportclubs over accommodaties. Het sportbedrijf gaat de verhuur- en verkoopprocessen nog beter afstemmen op de wensen van de klanten.

Eén aanspreekpunt voor het onderhoud

Het is de bedoeling dat het Sportbedrijf Rotterdam nieuwe diensten en producten gaat ontwikkelen om meer Rotterdammers te laten sporten. Daar kunnen sportclubs ook van profiteren. Door zowel groot als dagelijks onderhoud onder te brengen bij een sportbedrijf krijgen de clubs daarvoor één aanspreekpunt.

Meer sport voor dezelfde euro

Via deze verzelfstandiging moeten Rotterdammer voor dezelfde euro meer sport gaan krijgen. Sportwethouder Adriaan Visser van de gemeente: “Met een zelfstandig Sportbedrijf krijgt de stad veel meer slagkracht. De nieuwe organisatie zal zich nog meer dan nu gaan richten op sport in de stad en de sportende Rotterdammer.”

Taakscheiding en verantwoordelijkheden

Rotterdam heeft natuurlijk al Rotterdam Sportsupport en Topsport Rotterdam die de belangen van sportminnend Rotterdam behartigen. Bij welk loket sportclubs, zorgvragers en inwoners van Rotterdam moeten aankloppen, is nog niet volledig duidelijk. In de loop van 2017 wordt meer bekend over de scheiding van taken en verantwoordelijkheden.

