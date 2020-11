Eén jaar na sportakkoord Vlaardingen weinig gebeurd

Sportbestuurders in Vlaardingen kijken kritisch naar de voortgang van het vorig jaar opgestelde sportakkoord. Volgens DVO ’32 voorzitter Kees Zegers is er na de presentatie eind 2019 niet veel gebeurd.

In november 2019 sloegen clubbestuurders, maatschappelijke instellingen en de gemeente Vlaardingen de handen ineen. Sport en bewegen zou ‘in het DNA van elke Vlaardinger’ komen.

Sportakkoord Vlaardingen is nu een jaar oud

Het Rijk stelde 40.000 euro beschikbaar om de invoering van het sportakkoord te ondersteunen. Dat bedrag zou oplopen naar 100.000 euro door inzet van de gemeente. Maar dat lukt de gemeente niet vanwege de financiële situatie.

Zegers: “Het is geen persoonlijk verwijt aan de wethouder, want zijn taak is niet gemakkelijk. Zeker als je er ook nog eens een coronacrisis en een groot begrotingstekort bij krijgt.” Toch uit Zegers zijn zorgen over het gebrek aan daadkracht. “Het sportakkoord van Vlaardingen is nu een jaar oud dus we hopen natuurlijk wel dat er eens iets gaat gebeuren.”

Vlaardingen voert punten niet allemaal uit

Wat er met die 40.000 euro gebeurd is, weet ook Zegers niet. “Daarvan is vermoedelijk de onafhankelijke sportformateur betaald. Het zou mooi zijn als het bedrag nog steeds gereserveerd staat voor het sportakkoord. Maar of dat ook echt zo is, weet ik niet.”

Zegers betreurt het dat Vlaardingen de punten uit het sportakkoord niet allemaal uitvoert. Hij noemt als voorbeeld de nieuwbouw voor CION Vlaardingen en sv Deltasport. De gemeente heeft volgens Zegers externe partijen gevraagd om daarvoor nu plannen te maken. Hij wijst echter op het gebruik van de knowhow die er al in huis is. “Dat is zo ook afgesproken in het sportakkoord voor Vlaardingen”, besluit Zegers.

